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BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın

BİM aktüel ürünler indirim fırsat ürünlerinde yine birçok ürün var. Bim indirimlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlara müjde. Türkiye’nin her ilinde ilçesinde hatta her sokağında var olan Bim aktüel indirimlerinden yararlanmak istiyor. Okulları açılmasıyla birlikte Bim indirim fırsat ürünleri listesinde kırtasiye ürünleri dikkatlerden kaçmıyor. Bim defterden silgiye, çantadan kaleme kadar birçok kırtasiye ürünlerini haftalık aktüel indirim katalog listesinde görmek mümkün. İşt bim haftanın aktüel indirimli fırsat ürün kataloğu işte BİM Aktüel Ürünler Cuma Kampanyası Kataloğu.

18 Ekim 2018 Perşembe 16:38
BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın

BİM aktüel ürünler indirim fırsat ürünlerinde yine yok yok. Bim indirimlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlara müjde. Türkiye’nin her ilinde ilçesinde hatta her sokağında var olan Bim aktüel indirimlerinden yararlanmak istiyor. Okulları açılmasıyla birlikte Bim indirim fırsat ürünleri listesinde kırtasiye ürünleri dikkatlerden kaçmıyor. Bim defterden silgiye, çantadan kaleme kadar birçok kırtasiye ürünlerini haftalık aktüel indirim katalog listesinde görmek mümkün. İşt bim haftanın aktüel indirimli fırsat ürün kataloğu işte BİM Aktüel Ürünler Cuma Kampanyası Kataloğu.

ŞOK aktüel indirimlerde şok indirimler Şok aktüel ürünler bu hafta 17-23 Ekim fırsat kataloğu

BİM aktüel ürünler indirim kataloğu listesi 12 Ekim Cuma

Bim, A101 ve Şok yaptığı haftalık aktüel indirim günleriyle birbirinden farklı ürünleri müşterilerin hizmetine sunmakta. Bim, A101 ve Şok market mutfaktan, temizlik malzemesine, gıdadan giyime müşterilerin her talebine cevap vermeye devam ediyorlar. İşte A101'in aktüel ürünler listesinde yer alan tüm ürünler…

BİM aktüel ürünler cazip kampanyaları 19 Ekim Cuma'dan itibaren

Merakla beklenen BİM Aktüel Cuma kataloğunun incelemeye başlıyoruz. Yine ilk sayfada göze çarpan oldukça cazip ürünler bulunuyor. BİM Aktüel kataloğu ile bu hafta sizlere ulaşan ürünler yine kapanın elinde kalıyor. Bim Yaz Aylarını düşünmeyi ihmal etmiyor. 19 Ekim aktüel kataloğunu incelediğimiz zaman ilk gözümüze çarpan en önemli ürünlerden bir tanesi hiç şüphesiz Samsung cep telefonu ve Kumtel ocak seti.

Samsung Galaxy J7 Prime Cep Telefonu

• 5,5 inç ekran

• 13 Mp arka, 8 Mp ön kamera

• Sekiz çekirdek

• 3 GB Ram

• 16 GB dahili hafıza

• 3300 mAh batarya

• Dokunmatik parmak sensörü

• 4,5 G

• 2 Yıl Samsung Türkiye Garantisi

Cam Set Üstü Ocak Kumtel

• 8 mm cam

• 4 gözü gazlı

• Otomatik çakmaklı

• Kolay temizlenebilir siyah cam yüzey

• Doğalgaz ayarlı, Lpg dönüşümüne uygun

• Doğalgaz ayarlı ürün kurulumu ücretsizdir

BİM 19 Ekim kataloğunda Samsung Galaxy J7 Prime cep telefonu 1345 TL fiyatı ile öne çıkıyor. Telefon, 5,5 inç ekrana, 13 Mp arka, 8 Mp ön kameraya, sekiz çekirdeğe, 3 GB Rame, 16 GB dahili hafızaya sahip ve 2 yıl Samgung Türkiye garantilidir. Broşür içerisinde Kumtel marka cam set üstü ocak 299 TL’ye, Simfer marka 40 litre Inox Simfer turba fırın 175 TL’ye, MASLINE aspiratör 89 TL’ye, modern mermer desenli orta sehpa 75 TL’ye, 2’li Modern Zigon Sehpa Mermer Desenli 75 TL’ye, metal ayaklı lambader 75 TL’ye, Casida Home marka çift kişilik nevresim takımı 64.95 TL’ye satışa çıkarılıyor. Çift kişilik pamuklu battaniye 34.90 TL, diz üstü battaniye 17.90 TL, desenli saçaklı şal 34.95 TL, çiçeklik sehpa 59 TL, mdf 5 parça tablo 29.90 TL, nem alıcı aparat 7.95 TL, sallanan sevimli at 44.95 TL fiyatı ile katalog içerisinde yer alıyor.

Turbo Fırın 40 Litre Inox Simfer

• 6 fonksiyonlu turbo fırın

• 90 dakika programlanabilen mekanik saat

• Termostatlı ısı kontrol sistemi

• Fırın içi aydınlatma

• 1 adet yuvarlak, 1 adet standart kare tepsi ve 1adet özel tel ızgara

 

Buharlı Ütü GC2990 Philips

• 2300 Watt

• 40 gram/dakika sürekli buhar

• 140 gram şok buhar

• Su damlatmama özelliği

Pamuklu Battaniye Çift Kişilik

• %58 Pamuk, %32 akrilik, %10 polyester

• ~180x220 cm

Blender Set AL736 Altus

• 550 Watt

• 1000 ml kapasiteli hazne

• Doğrama, parçalama ve çırpma özelliği

• Paslanmaz çelik bıçaklar

• 2 farklı hız kademesi

 A101 aktüel indirim ürünler listesi 18 Ekim Perşembe

A101 18 Ekim aktüel ürünler kataloğunda yer alan bebek karyolası 175'TL'den satışa sunuluyor. Bebek karyolasının yanı sıra broşür içerisinde birçok bebek ürünü bulunuyor. Bebek küveti 24.95 TL'den, su kovası 9.95 TL'den, bebek çantası 69.95 TL'den, lisanslı bebek nevresim seti 24.96 TL'den satışa çıkarılıyor. Tek kişilik yorgan 34.95 TL, çift kişilik yorgan 39.95 TL, Samsung marka 55NU7300 55 UHD CURVED TV 4.799 TL fiyatı ile broşür içerisinde yer alıyor.

 

 

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 16:38
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YORUM YAZ

  • Ahmet KoçakAhmet Koçak15 gün önce
    arkadaşlar hırdavat indirimlerikarın doyurmuyor.dolar 7,20 iken yaptığınız zamları 6 liraya düşen dolara göre gıda fiyatlarını düşürün.doların çıkmasını bahane edenler.dürüstlük göstergesi olacak indirimleri bekliyoruz.ama hırdavatta değil gıda maddelerinde.
  • hasanhasan1 ay önce
    Allah aşkına bu firmalar sırf doların fırlamasını kar bilip ürün fiyatlarını zam yapan şirketler değil mi? reklamdan kazanacam diye bu tür firmalara vatandaşı yönlendirmeniz hangi insanlık anlayışına sığıyor. coco cola içmeyin deyipte colanın reklamını yapmak gibi bir durum bu. biz mi aptalız yoksa islami anlayış kar endeksine göre mi şekil alıyor bu memlekette anlayamadım.
  • CumhurCumhur1 ay önce
    BİM de 2 ay önce 5 litre su 1.90 TL den 2.25 TL ye zam yaptılar şimdi 2.50 TL oldu zamdan sonra ceza kesiyorlar kessen ne olur millet kazığı yemiş.Gıda bakanlığı ve milli eğitim bakanlığı görevini yapmıyor.
  • hüs coşhüs coş1 ay önce
    ülkenin her sokagında magazası olan bim ülkenin en az insan çalıştıran kuruluşu. aynı büyüklükteki diğer marketler en 7-8 kişi çalışırken bimde bu rakam ikiden yukarı çıkmaz. sayın yetkililer birazda bunu düşünsün. bim çalışanının 1 dakika bile oturma hakkı yoktur
  • kalelikaleli1 ay önce
    ....neden 3.25 liralık salçayı 6.75 yaptınız yağa ne demeli peynire suya ne demeli.... ne oldu da salça birdenbire öyle fırladı gitti.
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