BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesinde yok yok! 6-7 Eylül katalog

BİM A101 aktüel ürünler indirim fırsat ürünlerinde yine merak ediliyor. A101 ve Bim indirim fırsat ürünleri listesinde kırtasiye ürünleri dikkatlerden kaçmıyor. Bim defterden silgiye, çantadan kaleme kadar birçok kırtasiye ürünlerini haftalık aktüel indirim katalog listesinde görmek mümkün. İşte a101 ve bim haftanın aktüel indirimli fırsat ürün kataloğu

Bim, A101 ve Şok yaptığı haftalık aktüel indirim günleriyle birbirinden farklı ürünleri müşterilerin hizmetine sunmakta. Bim, A101 ve Şok market mutfaktan, temizlik malzemesine, gıdadan giyime müşterilerin her talebine cevap vermeye devam ediyorlar. İşte A101'in aktüel ürünler listesinde yer alan tüm ürünler…

A101 30 AĞUSTOS AKTÜEL İNDİRİMLİ FIRSAT ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 1-7 Eylül 2018 indirimli ürünler kataloğunda hangi ürünler var? Okulların açılmasına az bir süre kala A101 okul malzemeleri listesinde neler var? A101 market aktüel 1-7 EYLÜL indirim kataloğunda 1.249 TL'ye ACER marka Notebook. 6 Eylül kataloğunda okul malzemelerinin yer alıyor. A4 çizgili-kareli spiralli 96 yaprak defter 2,45 TL’ye, A4 spiralli plastik kapaklı 150 yaprak defter 7,25 TL’ye, a4 çizgili-kareli plastik kapaklı 80 yaprak defter 2,50 TL’ye, 96 yaprak lastikli not defteri 7,95 TL’ye, a4 çizgili-kareli 60 yaprak defter 1,75 TL’ye, 15 yaprak resim defteri 1,45 TL’ye satışa çıkarılıyor. Atlas çeşitleri 2,95 TL fiyatı ile, sözlük çeşitleri 2,95 TL fiyatı ile katalog içerisinde yer alıyor. Broşürde birbirinden güzel birçok kalem çeşidi de bulunuyor. 3’lü tahta kalemi 2,50 TL’ye, 4’lü kırmızı kalem 1,15 TL’ye, 4’lü fosforlu kalem 3,95 TL’ye, 10’lu fineliner kalem 4,45 TL’ye, 8’lü kurşun kalem 1,95 TL’ye, versatil kalem set 2,95 TL’ye satışa sunuluyor. A101 aktüel ürünler listesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER CAZİP KAMPANYALARI

Merakla beklenen BİM Aktüel Cuma kataloğunun incelemeye başlıyoruz. Yine ilk sayfada göze çarpan oldukça cazip ürünler bulunuyor. BİM Aktüel kataloğu ile bu hafta sizlere ulaşan ürünler yine kapanın elinde kalıyor. Bim Yaz Aylarını düşünmeyi ihmal etmiyor. 07 Eylül aktüel kataloğunu incelediğimiz zaman ilk gözümüze çarpan en önemli ürünlerden bir tanesi hiç şüphesiz kırtasiye ürünleri. Eylül ayının harcama kalemlerinde kırtasiye malzemeleri BİM’de yerini almaya başladı.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER YENİ İNDİRİM KATALOĞU

Bim aktüel 7 Eylül 2018 kataloğunda bir öğrencinin eğitim öğretim sürecinde ihtiyaç duyduğu ve duyabileceği tüm ürünler yer alıyor. Bu ürünler arasında öğrenci ayak giyim ürünleri de var. Termo tabanlı 30-35 numaralar arasında seçenekleri bulunan Çocuk Spor Ayakkabı 23,50 TL. Termo tabanlı ve 2 farklı model seçeneği bulunan Çocuk Okul Ayakkabısı 23,50 TL. Studi Pastel Boya 1,95 TL. Studi Jumbo Keçeli Kalem 5,95 TL. Çevrilebilir Mum Boya 4,90 TL. Studi 12’li Silinebilir Pastel Boya 3,25 TL. Resim Fırçası 3,45 TL. Spiralli Resim Defteri 2,50 TL. Farklı renklerde Proje Çantası 6,50 TL. Fotokopi Kağıdı 14,50 TL. Studi 5’li Simli Kalem 3,95 TL. Yetişkin Kalem Kutusu 3,90 TL. Küt uçlu, farklı renklerde Studi Okul Makası 1,25 TL. Bim 7 Eylül kataloğunda yer alan indirimli ürünler bu kadarla sınırlı değil. 7 Eylül 2018 Bim kataloğunun üçüncü sayfasına baktığımızda bizi tekrardan bol miktarda kırtasiye ürünü karşılıyor. Bu ürünler arasında özellikle Defter çeşitleri, Defter Kabı, kalemtraş, Kalem Ucu ve Çizi seti gibi ürünler var. Ayrıca 11 Eylül 2018 Salı gününden itibaren geçerli olacak Haftanın Önerileri kataloğunda da Bim müşterilerini harika ürünler bekliyor olacak