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BİM broşürü A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesinde yok yok!

BİM A101 aktüel ürünler indirim fırsat ürünlerinde yine merak ediliyor. A101 13 Eylül ve Bim 14 Eylül indirim fırsat ürünleri listesinde kırtasiye ürünleri dikkatlerden kaçmıyor. Bim defterden silgiye, çantadan kaleme kadar birçok kırtasiye ürünlerini haftalık aktüel indirim katalog listesinde görmek mümkün. İşte a101 ve bim haftanın aktüel indirimli fırsat ürün kataloğu

12 Eylül 2018 Çarşamba 12:45
BİM broşürü A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesinde yok yok!

Bim aktüel ürünler indirim fırsat ürünlerinde yine merak ediliyor. Bim 14 Eylül indirim fırsat ürünleri listesinde kırtasiye ürünleri dikkatlerden kaçmıyor. Bim teknolojiden-beyaz eşyaya, mutfak ürünlerinden-küçük ev aletlerine, ev tekstilinden giyime, gıda ürünlerinden-yiyecek ve içecek ürünlerine kozmetikten temizlik ürünleri 14 Eylül aktüel kataloğunda yer almakta. Bim aktüel indirim listesinde neler var? İşte Bim aktüel ürünler 14 Eylül indirim kataloğu 2018

A101 Bim aktüel indirim kataloğu 13-20 Eylül A101 indirim ürünlerinde neler var?

Harca harca bitmez sloganı ile müşterileri uygun ürünleri her hafta indirim reyonuna koyan BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta da birbirinden çeşitli ürünler göze çarpıyor. Her hafta Cuma günleri sınırlı sayıda gelen aktüel ürünler satışa çıkarılıyor. Bu ürünlerden haberdar olmak isteyen vatandaşlar haftalık yayınlanan broşürü görmek istiyorlar. Bim’in 14 Eylül aktüel indirim kataloğunda en dikkat çeken ürünler arasında ZTE marka cep telefonu yer alıyor. 2 yıl garantili cep telefonu ZTE A 506, Quard-Core işlemciye, 16 GB dahili hafızaya, 2 GB rame ve 8 MP arka, 5 MP ön kameraya sahip.

BİM 14 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM 14 Eylül Cuma kataloğunda Hometech Notebook Alfa 600 C 6 taksit imkanı ile 995 TL’ye, HP marka 2620 ALL İN ONE yazıcı 6 taksit imkanı ile 155 TL’ye, Trust marka Mouse 17,50 TL’ye, Drone corby 179 TL’ye, Phılıps marka tıraş makinesi 99 TL’ye, Trust marka taşınabilir şarj 45 TL’ye, Trust marka kulak içi kulaklık 59,50 TL’ye satışa sunuluyor. Casio marka erkek kol saati 129,90 TL, Casio kadın kol saati 89,90 TL, Kappa marka erkek eşofman takımı 75 TL, Kappa marka kadın eşofman takımı 75 TL, Kappa marka erkek/kadın spor ayakkabıları 49,90 TL fiyatı ile broşür içerisinde yer alıyor. Chef’s marka 3’lü sahan seti 67,50 TL’den, 3’lü tava set, 49,90 TL’den satışa çıkarılıyor.

 

 

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 12:45
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