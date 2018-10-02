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BİM a101 aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesi Bim indirimli fırsatları 5-12 Ekim Kütahya porselen yemek seti

Bim 12 Ekim 2018 İndirimli Aktüel Ürünler Kataloğu listesi son dakika olarak yayınlandı. Bim her hafta gerçekleştirdiği aktüel indirim fırsat ürünleri listesiyle müşterilerine pek çok üründe indirim kampanyası düzenliyor. Bim aktüel indirim ürünlerini takip eden vatandaşlar Bim 5 - 12 Ekim tarihleri arasındaki aktüel indirim kataloğunu merak ediyor. Peki Bim’de bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte Bim aktüel indirim ürünleri fırsat broşüründe yer alan indirimli ürün listesi. En yakın Bim market aktüel indirim listesi.

02 Ekim 2018 Salı 17:35
BİM a101 aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesi Bim indirimli fırsatları 5-12 Ekim Kütahya porselen yemek seti

Bim her hafta gerçekleştirdiği aktüel indirim fırsat ürünleri listesiyle müşterilerine pek çok üründe indirim kampanyası düzenliyor. Bim aktüel indirim ürünlerini takip eden vatandaşlar Bim 5 - 12 Ekim tarihleri arasındaki aktüel indirim kataloğunu merak ediyor. Peki Bim’de bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte Bim aktüel indirim ürünleri fırsat broşüründe yer alan indirimli ürün listesi

Harca harca bitmez slogani ile ürünleri müşterilerin ayağına getiren BİM, bu hafta indirim ürünleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Türkiye’nin her mahallesinde açtığı marketlerle müşterilerin memnuniyetini kazanan BİM, her hafta uyguladığı haftalık aktüel indirim fırsatlarıyla müşterilerinin hem cebine hem de istedikleri ürüne sahip olmaya imkan tanıyor. Bim ürünleri en çok rağbet gören ürünler arasında yer alırken, her hafta uyguladığı aktüel indirim fırsatlarıyla bilinen Bim kataloğu yayınlanarak haftanın indirimleri tek tek sıralanıyor. Bim aktüel ürünler listesini merak eden vatandaşlar Bim aktüel ürünler bu hafta neler olduğunu araştırıyor. Bim market aktüel indirim ürünleriyle de vatandaşın cebinde ekonomik tasarruf sağlıyor. Bim bu hafta hangi ürünlerinde indirime gidiyor? Aktüel indirim ürünleri almak istiyorum en yakın bim market nerede? Bim okul malzemeleri 2018 listesinde neler var? En çok merak edilen konulararasında yer almakta.  

BİM 5-12 Ekim aktüel ürünler kataloğunda ilk göze çarpan ise İnci ve Kütahya porselen yemek seti oldu. Rölyefli, 12 kişilik altın fileli 48 Parça Porselen Yemek Setinin fiyatı 225 TL


BİM 5-12 Ekim aktüel ürünler kataloğunda ilk göze çarpan ise İnci ve Kütahya porselen yemek seti oldu. Rölyefli, 12 kişilik altın fileli 48 Parça Porselen Yemek Setinin fiyatı 225 TL

Hisar optima tencere seti 6 parça fiyatı 129 TL

Soley Çift Kişilik Nevresim Takımı

• Nevresim: 200x220 cm

  Çarşaf: 240x260 cm

  Yastık Kılıfı: 50x70 cm (2 adet)

• %100 pamuk fiyatı 79,90 TL

- Alba Star’dan olta seti

• 300 cm uzunluğunda kamış

• Misinalı makine

• Klips ve fırdöndü

• 35 gr kurşun

• Çapari

• Fosforlu ışık fiyatı ise 39,90 TL

 BİM 5-12 EKİM 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 BİM 4-9 Ekim 2018 Perşembe aktüel ürünler tam listesi BİM aktüel ürünler kataloğu

 

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 17:35
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YORUM YAZ

  • Ahmet KoçakAhmet Koçak2 sa önce
    sayın bim yetkilileri bırakın kap kacak indirimlerini temel gıda indirimleri bekliyoruz...
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