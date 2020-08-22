Kumar dinimizce haram kılınmıştır. Buna rağmen iddia, at yarışı, piyango, loto, toto oynayanların sayısı bir hayli fazla. Diyanet İşleri’nin yaptığı açıklamalarda şans oyunlarının kumar sayıldığı ve kesinlikle uzak durulması gerektiği belirtiliyor.

Maide Suresi’nde şöyle buyurmakta: Ey iman edenler! Kesinlikle şarap (her çeşit sarhoş edici içki ve uyuşturucu), kumar, dikili taşlar (putlar) ve fal-şans okları (çekiliş oyunları; bunların tamamı), ancak şeytanın işinden birer pisliktirler. Bunlardan (ve bu rezaletleri ülkenize bulaştıranlardan ve hâlâ uygulayanlardan) kaçınıp uzaklaşın ki, kurtuluşa eresiniz.

Bilyoner üye ol

bilyoner.com üzerinden kumar oynanıyor. Ancak söz konusu site üzerinden canlı maç sonuçlarını takip etmeniz mümkün. Bahis ve şans oyunlarının haram olduğu bilinmesine rağmen insanlar sitelere girip yaparak üye olarak günah işlemeye devam ediyor.