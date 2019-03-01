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Biltaci cezaevinde beyin kanaması geçirdi

Mısır'daki darbenin ardından Rabia Meydanı'nda düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerince öldürülen Esma'nın babası Muhammed el-Biltaci tutulduğu cezaevinde beyin kanaması geçirdi

01 Mart 2019 Cuma 18:09
Biltaci cezaevinde beyin kanaması geçirdi

İSTANBUL (AA) - Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) eski Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci, tutulduğu cezaevinde beyin kanaması geçirdi.

Biltaci ailesinden yapılan yazılı açıklamada, 3 yıldır ziyaretine izin verilmeyen Muhammed el-Biltaci'nin beyin kanaması geçirmiş olduğunun öğrenildiği kaydedildi.

Beyin kanamasını ne zaman geçirdiği ve ne tür bir tıbbi müdahalede bulunulduğu hakkında bilgi edinilemediği ifade edilen açıklamada, Biltaci'nin sol kolunu hareket ettiremediği bildirildi.

Açıklamada, "Mahkeme heyeti tıbbi müdahale konusundaki taleplere cevap vermemektedir. Biltaci'nin hayatı ve sağlığı konusundaki olumsuz gelişmelerden Mısır yönetimi, Hapishaneler İdaresi, İçişleri Bakanlığı ve Başsavcılığı sorumludur." ifadelerine yer verildi.

Biltaci, Mısır'da demokratik seçimlerde göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrildiği 3 Temmuz 2013'teki askeri müdahaleden bir ay sonra gözaltına alınmıştı.

Hakkında birçok dava açılan Biltaci, Rabia Meydanı'nın boşaltılması davasında haklarında idam kararı verilen 75 sanık arasında yer almıştı.

Muhammed el-Biltaci, Ağustos 2013'te Kahire'deki Rabia Meydanı'nda düzenlenen darbe karşıtı gösteriler sırasında güvenlik güçlerince öldürülen Esma el-Biltaci'nin de babası.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 18:09
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