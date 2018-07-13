BİLSEM yerleştirme sonuçları belli oldu

BİLSEM , 2018-2019 eğitim öğretim yılında eğitim görmeye hak kazanan öğrencilerin 3-7 Eylül'de kayıt yaptırmaları gerekiyor

13 Temmuz 2018 Cuma 20:07

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı Bilim ve Sanat  Merkezlerinde (BİLSEM), 2018-2019 eğitim öğretim yılında eğitim almaya hak  kazanan öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı. 

MEB'in internet sitesinden yapılan duyuruya göre, BİLSEM'de, 2018-2019  eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine devam edecek öğrencilerin yetenek  alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlandı.

Buna göre, genel yetenek alanında bireysel değerlendirmeye giren  öğrenciler için tüm  sınıf düzeylerinde taban puan 130, resim yetenek alanında  tüm sınıf düzeylerinde taban puan 90, müzik yetenek  alanında ise tüm sınıf  düzeylerinde taban puan 75 olarak belirlendi.

BİLSEM'de eğitim görmeye hak kazanan öğrencilerin 3-7 Eylül  tarihlerinde kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Öğrenciler, sonuçları Bakanlığın internet sitesinden öğrenebilecek.

  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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