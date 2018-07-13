BİLSEM yerleştirme sonuçları açıklandı! 2018 bilsem mülakat sonuçları MEB sorgulama ekranı…

Bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) kayıt hakkı kazanan öğrencilerin merakla beklediği mülakat sonuçlarını açıkladı. 9 Nisan - 29 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen BİLSEM mülakatlarına girme hakkı kazanan öğrencilerin kimler olduğunu MEB tarafından açıklandı. İşte MEB BİLSEM sonuçları 2018 sorgulama ekranı. Bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) bireysel sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden ani www.meb.gov.tr adresi üzerinden öğrenci kimlik numarası ile öğrenilecek.

BİLSEM'LERDE EĞİTİM DÖNEMLERİ NE ZAMANDIR?

Bilsem'lerde eğitim-öğretim; birinci dönem (Eylül-Ocak), ikinci dönem (Şubat-Haziran) ve Temmuz, Ağustos (yaz okulu, öğrenci kampları) aylarını kapsayacak şekilde yılda üç dönem halinde düzenlenir. Öğrenci kayıtlı olduğu örgün eğitim okulunda sabahçı ise öğleden sonra BİLSEM de, öğlenci ise sabah BİLSEM'de ve tam gün eğitim görüyorsa akşam BİLSEM' de olacak şekilde eğitime alınır. Her eğitim döneminde devamsızlık süresi eğitim süresinin %30′ unu geçemez. Mazeret göstermeksizin bu süreyi aşan veya programa katılmayan öğrencilerin kaydı silinir.

BİLSEM KAYITLARI YAPILAN ÖĞRENCİLER NASIL BİR EĞİTİM ALACAK?

Kayıtları yapılan öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi ölçüldükten sonra Bilim ve Sanat Merkezlerinde;

Uyum (Oryantasyon),

Destek Eğitimi;İletişim Becerileri, Grupla Çalışma Teknikleri,

Öğrenme Yöntemleri,

Problem Çözme Teknikleri,

Bilimsel Araştırma Teknikleri,

Yabancı Dil,

Bilgisayar,

Sosyal Etkinlikler,

Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme,

Özel Yetenekleri Geliştirme,

Proje Üretimi/Yönetimi