BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuç sorgulama 2019

BİLSEM sınav sonuçları sınava giren öğrenciler tarafından merak ediliyor. 2019 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Aday gösterilen öğrencilerin tümü grup tarama sınavına (tablet üzerinde yapılan dijital uygulama) girmeleri gerekiyor. Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. 19 Ocak’ta yapılmaya başlanılan sınavlar 24 Mart’a kadar devam edecek. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak? BİLSEM 2019 sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

BİLSEM 2019 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bilsem sınav sonuçları 2019 yılında 29 Mart tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, MEB'in https://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacak. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

BİLSEM sınavları ne zaman bitecek?

19 Ocak’ta yapılmaya başlanılan sınavlar 24 Mart’a kadar devam edecek.