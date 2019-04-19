BİLSEM sınav sonuçları belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bugün açıklanacağı duyurulan BİLSEM sınav sonuçları açıklandı. Bu sene tarama sınavlarına rekor sayıda başvuru yapıldı

BİLSEM sınav sonuçları Mart ayı yerine MEB'ten yapılan açıklama ile 19 Nisan'a yani bugüne ertelenmişti. BİLSEM'in amacı üstün yetenekli çocukları tespit ederek, yeteneklerine göre eğitimlerine destek olmak. BİLSEM sınavında başarılı olan öğrenciler yapılan kayıtların ardından iletişim becerilerinden problem çözme tekniklerine, yabancı dilden özel yetenekleri geliştirmeye kadar pek çok alanda özel eğitim alıyor.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2019 SORGULAMA SAYFASI

Türkiye genelinde tablet bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen BİLSEM grup tarama uygulama süreci sonuçları, bugün (19 Nisan) Bakanlığın internet sitesinden saat 15.00'te açıklandı. MEB'in sitesinde yaşanan yoğunluktan dolayı siteye erişimde aksamalar yaşanıyor.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

BİLSEM'den yapılan açıklama şöyle:

"2019-2020 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezlerimizde eğitim alacak 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik tablet bilgisayar uygulaması 19 Ocak -14 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için belirlenen taban puanlar aşağıda belirtilmiştir. Grup tarama uygulamasında 1. sınıflara 60, 2 ve 3. sınıflara 70 soru sorulmuş olup her doğru cevap 10 puan olarak hesaplanmıştır."

BİLSEM TARAMASINA KATILAN ÖĞRENCİ SAYISINDA REKOR ARTIŞ

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) özel yetenekli öğrencilerin eğitim alacağı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavlarının ilk aşaması olan grup tarama sürecine, geçen yıla göre 4 kat artışla yaklaşık 800 bin öğrencinin katıldığı bildirildi.

Genel Müdür Ahmet Emre Bilgili, 2002'de Türkiye'de sadece 17 BİLSEM bulunduğuna dikkati çekerek, "Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 139 BİLSEM var. BİLSEM'lerin sayısının artırılması öğrencilerin erişebilirliği açısından önemli. Çünkü çocuğumuz kendi okulundaki derslerinin ardından gideceği için BİLSEM'in kendine mümkün olduğunca yakın bir konumda olması gerekiyor." diye konuştu