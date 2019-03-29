BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? BİLSEM 2019 sınav sonuçları sorgula

Bilsem sınav sonuçları ile ilgili MEB son dakika açıklaması araştırılıyor. BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri sınavları 19 Ocak ve 24 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Peki Bilsem sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

SON DAKİKA... BİLSEM sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınav sonuçları 29 Mart 2019 tarihide erişime açılacaktı. MEB son dakika duyrusunda tarihlerin değiştiğini açıkladı. 2019 yılı BİLSEM Grup Tarama Uygulaması sonuçları 19 Nisan 2019 tarihinde açıklanacaktır.

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Bilsem'e nasıl başvurulur?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Bu sınava 2017 yılına dek bireysel olarak başvuru yapılamıyordu. Diğer senelerden farklı olarak 2017 - 2018 Eğitim Döneminde veliler, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınıf öğretmeninden gözlem formunu doldurmasını talep edebilecek. Aslında dolaylı bir şekilde Bilsem sınavı başvurularının bireysel olarak yapılmasının önü açıldı. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan "gözlem formu" listesiyle aday gösterilmektedir.

Bireysel değerlendirme nasıl yapılır?

Bireysel zeka testi sonuçlarına göre Bilim ve Sanat Merkezine kayıt hakkı kazanılır. Bu testte başarı gösteren adaylar genel zihinsel yetenek alanında kayıt hakkı kazanır. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri koordinesinde resim ve/veya müzik alanlarında yetenek sınavı açılır. Yetenek sınavında komisyonca belirlenen puanı alan öğrenciler de resim ve/veya müzik yetenek alanı öğrencisi olarak Bilim ve Sanat Merkezine kayıt edilir.

Bilsem nedir?

Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır. Türkiye genelinde her ilde bir bilsem olmakla birlikte nüfus yoğunluğuna göre büyük şehirlerde birden fazla bilsem olabilmektedir.