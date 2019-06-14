BİLSEM öğretmen atamaları açıklandı

ANKARA (AA) - Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) 2019 öğretmen atama sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca özel yetenekli öğrencilere yönelik eğitimlerin verildiği BİLSEM'lerde görev yapacak öğretmenlerin atama sonuçları belli oldu. Sonuçlara "atama.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

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