BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) mülakat sonuçları merakla bekleniyor. Bireysel mülakatlarını 9 Ağustos tarihinde tamamlayan adaylar için BİLSEM mülakat sonuçları bekleyişi sürüyor. Bilindiği üzere Bireysel zeka testi sonuçlarına göre Bilim ve Sanat Merkezine kayıt hakkı kazanılır. Bu testte başarı gösteren adaylar genel zihinsel yetenek alanında kayıt hakkı kazanır. Sınav sonuçları www.meb.gov.tr üzerinden açıklanacak. Peki BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman saat açıklanacak?

BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman saat açıklanacak?

MEB takviminde yer alan bilgiye göre BİLSEM mülakat sonuçları 21 Ağustos'ta kayıt için hak kazanan öğrencilerin isimleri açıklanacak.

MEB tarafından yayımlanan duyuru neticesinde, BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçlarının 21 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak. BİLSEM sonuçları sorgulama işlemleri, 21 Ağustos 2019 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr üzerinden yapılabilir.

BİLSEM sonuç itiraz başvuruları ne zaman alınacak?

Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak.

BİLSEM nedir?

Bilim ve sanat merkezleri; örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri, 81 ilde 135 merkezde hizmet vermektedir.