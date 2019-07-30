BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

BİLSEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, BİLSEM sonuçları açıklandı mı? 9 Ağustos tarihine kadar devam eden mülakatlarda adaylar MEB’in resmi sayfasındaki son dakika duyuruları okumaya devam ediyor. BİLSEM sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresinden duyurulacak. BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları, 21 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

BİLSEM sonucu nasıl öğrenilir?

BİLSEM sonuçları http://meb.gov.tr ve http://orgm.meb.gov.tr adreslerinden öğrenilebilir.

BİLSEM nedir?

İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.

Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır. Türkiye genelinde her ilde bir bilsem olmakla birlikte nüfus yoğunluğuna göre büyük şehirlerde birden fazla bilsem olabilmektedir.