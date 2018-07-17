Bilnet okullarının yeni kampüsleri için adım

Bilfen Şirketler Grubunun yeni okul markası Bilnet Okulları, 3 yeni kampüsü ile istikrarlı büyümesine devam ediyor. Eğitimde daha fazla fırsat eşitliği oluşturmak ve kaliteli eğitimi birçok noktaya ulaştırmak amacıyla yola çıkan Bilnet Okullarında Ankara Gölbaşı, İzmir Menderes ve İzmir Menemen Kampüslerinin imzaları atıldı.

YENİ OKUL, YENİ MARKA

Bilfen Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk ve Bilnet Okulları CEO’su Faruk Tatar’ın yanı sıra Ankara Gölbaşı, İzmir Menderes ve İzmir Menemen Kampüs Kurucularının katılımıyla gerçekleşen törende yeni okul yatırımları için imzalar atıldı. Çocukları geleceğe hazırlamanın tek ve en iyi yolunun, onların alacağı eğitimin kalitesini artırmak olduğunun altını çizen Bilfen Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk, “Bilnet Okullarını, Bilfen Şirketler Grubu’nun bilgi birikimi ve başarısını referans alarak kurduklarını ve şimdi bu yeni okul markalarıyla da büyümeye devam ettiklerini söyledi. Öztürk ayrıca; Bu yeni okul markasıyla da eğitim hayatında Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olmayı hedeflediklerini” sözlerine ekledi.

500 MİLYONLUK YATIRIM

Bilnet Okulları CEO’su Faruk Tatar ise “Yeni dönemde mevcut okulların yanı sıra açılacak hem merkez hem de akredite okullarla birlikte Türkiye’nin 7 bölgesindeki 21 yerleşkemizle anaokulundan liseye kadar her seviyede eğitim – öğretime devam ediyoruz. Bilnet Okulları olarak eğitimde oluşturduğumuz kaliteyi Türkiye’nin dört bir tarafına taşımak istiyoruz. Yapmış olduğumuz 500 milyon TL’ye varan yatırım ile eğitim kalitemizi memleketin dört bir yanına taşımanın yanında iş istihdamı da oluşturarak Türkiye’nin ekonomisine katma değer meydana getiriyoruz” dedi.

Bilfen Şirketler Grubu bünyesinde yer alan grup şirketlerinden aldığı destek ile yola çıkan Bilnet Okulları yayıncılıktan toplu yemek hizmetine, servis taşımacılığından tekstile kadar birçok alanda markalaşmış olan Bilfen Şirketler Grubunun markalarından destek alıyor.

Bilnet Okulları Gölbaşı, Menderes ve Menemen Kampüsü yatırımcıları da eğitim alanında yaptıkları bu yatırımda Bilnet Okullarıyla birlikte çalışmanın mutluluğunu ve ayrıcalığını yaşadıklarını belirttiler.