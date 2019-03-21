Bilnet okullarından 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü etkinliği Bilnet Okulları Diyarbakır kampüsü öğrencileri Down Sendromu gününü Down Sendromu ve otizm hastalığını anlatan sinema filmini izleyerek andı.

Bilnet Okulları Diyarbakır kampüsü öğrencileri Down Sendromu gününü Down Sendromu ve otizm hastalığını anlatan sinema filmini izleyerek andı.

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü öğrencileri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü’nde, Down Sendromu ve otizm hastalığını anlatan Black (Siyah) adlı yabancı sinema filmini okulun konferans salonunda kurulan dev ekranda izleyen öğrenciler, Down Sendromu ve otizm hastalığı hakkında bilgi sahibi oldu. Filmdeki hikayeden ve sahnelerden çok etkilendiklerini belirten öğrenciler, bu anlamlı etkinlikten dolayı okul yönetimine teşekkür etti.

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