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Bilnet okullarından 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü etkinliği

Bilnet Okulları Diyarbakır kampüsü öğrencileri Down Sendromu gününü Down Sendromu ve otizm hastalığını anlatan sinema filmini izleyerek andı.

21 Mart 2019 Perşembe 17:48
Bilnet okullarından 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü etkinliği

Bilnet Okulları Diyarbakır kampüsü öğrencileri Down Sendromu gününü Down Sendromu ve otizm hastalığını anlatan sinema filmini izleyerek andı.


Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü öğrencileri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü’nde, Down Sendromu ve otizm hastalığını anlatan Black (Siyah) adlı yabancı sinema filmini okulun konferans salonunda kurulan dev ekranda izleyen öğrenciler, Down Sendromu ve otizm hastalığı hakkında bilgi sahibi oldu. Filmdeki hikayeden ve sahnelerden çok etkilendiklerini belirten öğrenciler, bu anlamlı etkinlikten dolayı okul yönetimine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 17:48
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