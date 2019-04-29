Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü’nden Alanyaspor’a başsağlığı Süper Lig takımlarından Alanyaspor’un Çekyalı futbolcusu Josef Sural’ın Kayseri deplasmanı dönüşü trafik kazasında hayatını kaybetmesi ülkenin her yerinde üzüntü ile karşılandı.

Süper Lig takımlarından Alanyaspor’un Çekyalı futbolcusu Josef Sural’ın Kayseri deplasmanı dönüşü trafik kazasında hayatını kaybetmesi ülkenin her yerinde üzüntü ile karşılandı.

Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü, taziye mesajı yayımlayarak Alanyaspor camiası ve futbolcunun ailesinin acısını paylaştı. Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç, Alanyaspor’un futbolcularını taşıyan özel minibüsün kaza yapması sonucu Çekyalı futbolcu Josef Sural hayatını kaybettiğini ve 6 futbolcunun da yaralandığı olayı derin bir üzüntü ile duyduklarını söyledi. Karakoç, "Bu hazin olay bizleri derinden üzmüştür. Alanyaspor camiasının ve futbolcunun ailesininbaşı sağ olsun. Yaralılara Allah’tan acil şifalar diliyoruz” dedi.

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