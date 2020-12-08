Bill Gates'ten koronavirüs aşısı açıklaması
Microsoft kurucusu Bill Gates, koronavirüs aşısına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Ünlü milyarder, aşının eşit bir şekilde dağıtılması gerektiğini belirtti.
Tüm dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşılara ilişkin Bill Gates'ten önemli açıklamalar geldi. Singapur Fintech Festival'inde konuşan Microsoft kurucusu Bill Gates, aşının eşit bir şekilde dağıtılması gerektiğini belirtti.
2021 yılında olabildiğince fazla aşının dağıtılmasını amaçladıklarını söyleyen Gates, "Aşının eşit bir şekilde dağıtılmasını sağlamamız gerekiyor. Ne kadar zengin olduğunuz aşıya erişim imkanınızı belirlememeli. İşte burada Bill & Melinda Gates Vakfı devreye giriyor" ifadelerini kullandı.
Ünlü milyarder, 6 farklı koronavirüs aşısının 2021 baharı itibarıyla gerekli onayları alıp dağıtıma hazır hale gelmesini beklediğini kaydetti.