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Korona Virüs

Bill Gates'ten koronavirüs açıklaması: En büyük kabusum gerçek oldu

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs salgını için "Salgının dünya savaşından tek farkı, hepimizin aynı cephede olması" ifadelerini kullandı. Gates ayrıca, "En büyük kabusum gerçek oldu" dedi.

2020-04-25 17:55:00 -
Bill Gates'ten koronavirüs açıklaması: En büyük kabusum gerçek oldu

İngiliz Times gazetesine konuşan dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Bill Gates, "En büyük kâbusum gerçek oldu" diye konuştu.

Bill Gates, bulunacak koronavirüs aşısının fabrikalarda milyarlarca dozda üretilmesi için fon sağlayacağını açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan haberde Gates, salgının gelişmekte olan ülkelerde daha ağır sonuçları olacağından çekindiğini ve salgınla yeryüzünde görülen eşitsizliğin daha çok perçinlendiğini söyledi.

Virüsle mücadelede siyasetin değil bilimin büyük rol oynayacağını vurgulayan Gates, Dünya Sağlık Örgütü'ne en fazla finansman sağlayan kişilerden.

 

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