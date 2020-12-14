Bill Gates: Önümüzdeki 4-6 ay en ölümcül dönem olacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin Microsoft kurucu ortağı Bill Gates'ten korkutan bir açıklama geldi. CNN'e konuşan ünlü milyarder, ABD'nin yeni tip koronavirüs salgınında zor günlerden geçtiğini belirterek önümüzdeki 4-6 ayın en ölümcül dönem olabileceği uyarısında bulundu.

Gates, "Üzülerek söylüyorum ki, gelecek 4 ila 6 ay pandeminin en kötü dönemi olabilir. Sağlık Ölçümleri Değerlendirme Enstitüsü'nün tahminleri 1 Nisan 2021'e kadar 200 bin kişinin daha ölebileceğini gösteriyor. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarsak, bu ölümlerin büyük bir kısmını önleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

2015 yılında böyle bir salgın olasılığından bahsettiğini hatırlatan Gates, "ABD'nin salgını daha iyi yönetebileceğini düşünüyordum. 2015'te tahminlerimi yaparken ölü sayısının daha yüksek olacağından söz etmiştim. Virüs şimdikinden daha ölümcül olabilir. En kötüsü gerçekleşmedi. Ama salgının ABD ve dünyaya ekonomik etkisi beş yıl önceki tahminlerimi aştı." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın aşı dağıtımında önceliğin Amerikalılara verilmesine ilişkin kararnamesiyle ilgili soruları da yanıtlayan Bill Gates, ABD'nin bencil davranmaması gerektiğini söyledi.