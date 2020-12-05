Bill Gates normalleşme için tarih verdi
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede geliştirilen aşı ve tedavi yöntemleri ile birlikte 2021 baharına kadar hayatın normale dönebileceğini açıkladı.
Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ünlü milyarder, salgınla mücadele kapsamında geliştirilen aşı ve tedavi yöntemleri sayesinde ABD'nin 2021 baharına kadar normale dönebileceğini söyledi.
Salgından korunabilmek için gösterilen çabaların arttırılmaması durumunda önümüzdeki 4-5 ayın zorlu geçebileceğini belirten Gates, aşı üretiminin bahar aylarında iyice artacağını ve bunun sonucunda önemli bir değişimin yaşanacağını ifade etti.
Ayrıca Gates, insanlara salgın dönemi boyunca maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.