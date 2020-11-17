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Korona Virüs Bill Gates koronavirüs açıklaması! Onları nudistlere benzetti
Korona Virüs

Bill Gates koronavirüs açıklaması! Onları nudistlere benzetti

Koronavirüsle mücadelede bir numaralı engelleyici olan maske hakkında açıklamalarda bulunan Bill Gates, maske kullanmayı reddedenlere anlam veremediğini ifade ederken, maske takmayanlara nudist benzetmesi yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 21:19:00 - 2020-11-17 21:21:18
Bill Gates koronavirüs açıklaması! Onları nudistlere benzetti

Dünyanın en büyük yazılım şirketleri arasında yer alan Microsoft’un kurucusu olan Bill Gates, tüm şiddetiyle devam eden COVID-19 pandemisi hakkında yeni açıklamalarda bulundu ve maske takma kuralına uymayanlara sitem etti.

Rashida Jones’un sunuculuğunu yaptığı podcast programının ilk konuğu olan Gates, koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek için en etkin tedbirin maske takmak olduğunun bir kez daha altını çizdi.

Salgın ile ilgili gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların maske kullanımının enfekte olma riskini azalttığını ve hayati öneme sahip olduğunu kanıtladığını ifade eden Gates, bazı insanların maske takmaya ısrarla karşı çıkmasına anlam veremediğini söyledi.

“İnsanlara pantolon giymeleri söyleniyor ve herkes bu kurala uyuyor” diyen Gates, salgın döneminde maske takmanın kıyafet giymek kadar doğal bir şey olduğunu dile getirirken maske takmayanlar için “nudist” benzetmesinde bulundu. (Nudizm, kişilerin herhangi bir cinsel anlam taşımadan giyinmeyi reddettikleri ve uygun iklim koşullarında doğa ile özdeşik halde çıplak gezdikleri bir akım olarak biliniyor.)

Aşı firmalarına yatırım yaptı

Bu arada COVID-19 salgınıyla ilgili komplo teorilerinde en fazla adı geçen isimlerden biri olan Bill Gates ile eşi Melinda’nın kurmuş oldukları Bill & Melinda Gates Vakfı, kısa süre önce yaptığı açıklama ile COVID-19 aşısı geliştirme çalışmalarına 70 milyon dolar ek fon sağlayacağını duyurmuştu.

Bill & Melinda Gates Vakfı, söz konusu ek fonun 50 milyon dolarını COVAX Gelişmiş Pazar Taahhüdü’ne (AMC), 20 milyon dolarını ise Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu’na (CEPI) aktaracak. Vakfın şu ana kadar yatırımda bulunduğu şirketler arasında kurucuları arasında Türk bilim insanlarının da yer aldığı ve kısa süre önce COVID-19’a karşı yüzde 90 etkili bir aşı geliştirdiklerini açıklayan BioNTech de bulunuyor.

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