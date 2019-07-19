Bilkent Üniversitesinin kütüphanesi dünya lideri oldu

İlk kez 2011'de yayımlanmaya başlayan dünya üniversiteleri sıralaması, Hollanda'nın Leiden Üniversitesine bağlı Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi (CWTS) tarafından hazırlanıyor.

Bilkent Üniversitesinin zirveye oturduğu "Leiden" sıralamasının "açık erişime sunulan yayın oranı" kriteri, açık erişime sunulan yayın, öğretim üyeleri tarafından yayımlanan makalelere, üniversitelerin kurumsal arşivi üzerinden ücretsiz erişebilme anlamına geliyor.

Üniversitelerin 2014-2017 yılları arasındaki bilimsel yayınlarını değerlendiren bu sıralama, Bilkent Üniversitesinin akademik kadrosuna ait makalelerin yüzde 96,1'inin açık erişime sunulduğunu ortaya çıkardı.

Bu kritere göre, ikinci sırada Japonya Hong Kong Polytech Üniversitesi bulunurken, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) üniversiteleri arasında ise ilk sırada Caltech, ikinci sırada ise MIT yer aldı.

Sistem, üniversiteyi dünya liderliğine taşıdı

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bilimsel makalelerin yer aldığı prestijli dergiler, açık erişimi bulunmayan ve erişim için ücret ödenmesi gereken mecralar. Oysa biz bünyemizdeki bilimsel çalışmaların daha geniş kitlelere ulaşması için öncü bir yol izliyoruz. Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi'nde dergilerin uyguladığı ücretli erişim dönemlerini (ambargo dönemleri) titizlikle takip ediyor ve kısıtlamalar kalkar kalkmaz öğretim üyelerimizin yayımlamış olduğu makaleleri ücretsiz erişime açıyoruz. Bilkent Üniversitesini 5 kıtadan 963 yükseköğretim kurumu arasında liderliğe taşıyan bu sistem, güncel bilgi ve araştırmaların akademik ve küresel dünyadaki etkisinin arttırılmasını hedefliyor."