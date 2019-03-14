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Bilkent Şehir Hastanesine bağlantı yolları trafiğe açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hizmete açılan Bilkent Şehir Hastanesine kentin dört bir tarafından ulaşım sağlayan 29 köprülü kavşak, 2 köprü, 2 alt geçit, 2 tünel ve geçitlerden oluşan 33 kilometre uzunluğunda yol yaptı.

14 Mart 2019 Perşembe 16:23
Bilkent Şehir Hastanesine bağlantı yolları trafiğe açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hizmete açılan Bilkent Şehir Hastanesine kentin dört bir tarafından ulaşım sağlayan 29 köprülü kavşak, 2 köprü, 2 alt geçit, 2 tünel ve geçitlerden oluşan 33 kilometre uzunluğunda yol yaptı.


Birçok hastaneyi bünyesinde barındıran 3 bin 633 yatak kapasiteli Bilkent Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Bilkent bölgesinde hizmet vermeye başlayan Bilkent Şehir Hastanesine Başkent’in her noktasından kolaylıkla ulaşım sağlayacak bağlantı yolları ve kavşak çalışmaları da Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandı. Günlük 100 bin kişi ile 30 bin aracın daha Eskişehir yolunu kullanarak Şehir Hastanesine ulaşması öngörülürken, Başkent ulaşımında alternatif güzergahlar oluşturan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri geceli gündüzlü çalışarak, Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Şehir Hastanesi arasındaki bağlantı yolunu da tamamlayarak hastane açılışına yetiştirdi. Hastaneye üç koldan erişim sağlayacak 29 köprülü kavşak, üst geçit, 2 köprü, 2 alt geçit ve 2 tünelden oluşan 33 kilometre uzunluğundaki yolun yapımı kısa sürede tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından etap etap yapımı gerçekleştirilen bağlantı yolları ve kavşak çalışmaları kapsamında ilk etapta 3 katlı ODTÜ-Teknokent Kavşağı tamamlanarak hizmete girdi.


Yol projesinin ikinci ayağını oluşturan Angora Bulvarı’nı Bilkent Şehir Hastanesi bölgesine bağlayacak olan “Hacettepe Üniversitesi Çok Katlı Köprülü Kavşağı” da tamamlanarak trafiğe açıldı. Hacettepe Üniversitesi önü çok katlı köprülü kavşağı; üst geçitler, üç geliş ve üç gidiş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşurken, trafik akışı da Angora Bulvarı’ndan Hacettepe-Beytepe Kampüsü ve Dumlupınar Bulvarı istikametine doğru iki şeritli olarak yapıldı. 355 metre uzunluğundaki Ardgerme köprünün altındaki döner kavşak ve “U” dönüşleri de bulunan çok katlı kavşak sayesinde Angora Bulvarı ve Bilkent Şehir Hastanesine kesintisiz ulaşım sağlanmış oldu.


Hastane bölgesine ulaşım konusunda Eskişehir yolu trafiğine de büyük rahatlık ve alternatif sağlayacak proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi, Dumlupınar Bulvarı Eskişehir yönünde ilerleyen araçların, Danıştay, AFAD ile Tarım ve Orman Bakanlığının karşısından Ardgerme Köprü ile Bilkent Şehir Hastanesine dönüş yapmasını da sağladı. 288 metre uzunluğunda iki şeritli olarak trafiğe açılan Ardgerme Köprü’de yolun her iki tarafından asansörle geçişi sağlayacak 2,5 metre genişliğinde ve 108 metre uzunluğunda yaya geçidi de bulunuyor.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:23
  1. doğa

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