Bilkent Erzurum Laboratuvar Okulları yeni mezunlarını uğurladı TBMM tarafından kabul edilen 5526 sayılı kanunla, 2006 yılında meclisten özel yasa ile kurulan, Doğu illeri Projesi İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Erzurum Laboratuvar Okulları 8.

TBMM tarafından kabul edilen 5526 sayılı kanunla, 2006 yılında meclisten özel yasa ile kurulan, Doğu illeri Projesi İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Erzurum Laboratuvar Okulları 8. dönem mezunlarını verdi.

Mezuniyete programına Bilkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Aydoğan, Bilkent Üniversitesi Erzurum Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürü Prof.Dr. Alipaşa Ayaz,Erzurum Laboratuvar Okulları Genel Koordinatörü (BELS) James Swetz ev sahipliği yaparken, öğrenciler aldıkları beş yıllık eğitimin ardından kep atmanın mutluluğunu yaşadılar.

1,2,3. Öğrenciler yaptıkları konuşmaların ardından, okul 1.si, Lise Müdürü Dr.Akın Metli eşliğinde okul kütüğüne ismini yazdırdı.

Programa Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Bülent Çakmak, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin, çok sayıda davetli katıldı.

Program verilen kokteyle son buldu.

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