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Bilişim Teknolojileri Bağımlılığını Araştırma Komisyonu

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Özhan Yalçın:- "Yapılan küçük saha çalışmalarına göre ülkemizde yüzde 2 ila 17 arasında değişen oranlarda bağımlılık söz konusu"- "Evde masaüstü bilgisayar kullanımı bağımlılık riskini azaltan önemli bir faktördür. Taşınabilir teknolojik materyaller bağımlılığı tetikleyen unsurlardır"

10 Temmuz 2019 Çarşamba 21:09
Bilişim Teknolojileri Bağımlılığını Araştırma Komisyonu

TBMM (AA) - Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Özhan Yalçın, "Yapılan küçük saha çalışmalarına göre ülkemizde yüzde 2 ila 17 arasında değişen oranlarda bağımlılık söz konusu." dedi.

Bilişim teknolojileri bağımlılığının etkilerinin incelenerek olası zararlarının önlenmesi, bu teknolojilerin kontrollü kullanımının sağlanması için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla kurulan komisyon, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı başkanlığında toplandı.

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Yalçın, yaptığı sunumda, özellikle sosyal ortamda ilişki kurmakta zorlanan bireylerin sanal ortamda daha rahat ilişki kurabildiğini söyledi.

Yalçın, internet bağımlısı gençlerin, arkadaşları ile buluşmak yerine çeşitli bahaneler üreterek oyun oynamaya başladığını, bağımlılığın gelişmesiyle de kişinin akademik, mesleki işlevsellik durumlarında ileri derecede bozulma, iş ve okul kaybı, aile ile ilişkide bozulmalar, kimlik kaybı, oyundan ayrı kaldığında sinirlilik gibi çekilme belirtilerinin ortaya çıkabildiğini anlattı.

Bu durumların sağlık sorunlarına da yol açtığını vurgulayan Yalçın, "Yapılan küçük saha çalışmalarına göre ülkemizde yüzde 2 ila 17 arasında değişen oranlarda bağımlılık söz konusu. Bu oranlar ilkokul ve lise öğrencilerini kapsayan çalışmaların sonucudur. Risk grubunda olan kişilerin de yüzde 10'un üzerinde olduğu gözlemlenmiştir. Bağımlılık geliştikten sonra tedavi çok zorken risk altındaki bireylerin tedavisi daha kolaydır." diye konuştu.

İşlevsel ve ılımlı internet kullanımının yararlı, patolojik kullanımının zararlı olduğunu savunan Yalçın, bireyin aile içi ilişkilerde ergen bireye yaklaşımının önem arz ettiğini dile getirdi.

Aile ilişkisi iyi çocuklarda saldırganlık durumuna çok rastlanılmadığının altını çizen Yalçın, şunları kaydetti:

"İnterneti olumsuz bir araç gibi nitelendirmek de yanlış olacaktır. İnternetin sadece eğlence değil, iş ve akademik konularda yardımcı olduğunu göstermek gerekiyor. Evde masa üstü bilgisayar kullanımı bağımlılık riskini azaltan önemli bir faktördür. Taşınabilir teknolojik materyaller bağımlılığı tetikleyen unsurlardır. Bireyi bağımlılıktan uzak tutma noktasında aile mutlaka kişiyi bir sosyal aktiviteye yönlendirmelidir. Bireyi bağımlılıktan uzak tutma noktasında süre belirlemesi önem arzetmektedir. Koruyucu ruh sağlığı bu noktada çok önemlidir. Ayrıca internette oynanan oyunun sessiz olması da bağımlılık kontrolünde önemlidir. Sesli şekilde oynanan oyun bireyi içine çekmektedir ve bu bağımlılığı tetikleyen önemli bir unsurdur." ifadelerini kullandı.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Doç. Dr. Cüneyt Evren ise online oyunlar ve bunların kişi üzerinde yarattığı etkilere dikkati çekti.

Komisyon Başkanı Nabi Avcı, komisyonun çalışma süresinin bir ay uzatıldığını belirterek, "Bir ay içerisinde eksikleri tamamlayıp, çalıştayları da yaparak raporu hazırlayacağız." dedi.



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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 21:09
  1. Bilişim teknolojileri bağımlılığını araştırma komisyonu
  2. internet bağımlısı gençler
  3. Nabi Avcı
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