TBMM (AA) - Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, internet ortamında karşılaşılan zararlı içerik ve sorunların, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) sadece internet üzerinden ihbar edilebildiğini belirterek, "BTK'nin, kolay hafızalarda kalabilecek, anne babaların gerektiğinde başvurabileceği bir Bilgi İhbar Merkezi telefon hattı olmasında büyük fayda var." dedi.

Bilişim teknolojileri bağımlılığının etkilerinin incelenerek olası zararlarının önlenmesi, bu teknolojilerin kontrollü kullanımının sağlanması için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla kurulan komisyon, Nabi Avcı başkanlığında toplandı.

Komisyona bilgi veren Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürü Mehmet Ata Öztürk, bağımlılıkla mücadelenin önemli aşamalarından birinin önleyici ve koruyu tedbirlerin hayata geçirilmesi olduğuna işaret etti.

Bakanlığının buna yönelik birçok kurumla iş birliğine gittiğini anlatan Öztürk, Bakanlığa bağlı 297 gençlik merkezinde yaklaşık 2 milyon genç üyeye sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklerle hizmet verdiklerini; gençlere teknoloji bağımlılığı yerine alternatif bir yaşam sunduklarını kaydetti.

Öztürk, Bakanlığa bağlı gençlik kamplarından 2018 yılında 120 bin gencin yararlandığını bildirerek, gençlerin teknolojiden üretim kaynağı olarak yararlanmaları için DENEYAP Atölyeleri'nin hayata geçirildiğini söyledi.

Öztürk, öte yandan yurtlarda kalan gençlere ve personele, teknoloji ve diğer bağımlılık türlerine yönelik bilgilendirme eğitimi verdiklerini de kaydetti.

Sporun, bağımlılıktan uzak durmada katkı sağladığını ancak "spor yapanlar bağımlılıktan kurtulur." anlayışının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Öztürk, sporun bağımlılık konusunda risk azaltıcı bir faktör olduğuna işaret etti.

Genç Gönüllüler Projesi kapsamında hazırlanan reklam filminin televizyon kanallarında gösterilmeye başlamasıyla gönüllü sayısının önemli oranda arttığını açıklayan Öztürk, kültürel ve dini değerlere saldırılarda bulunan portallara ve zararlı oyunlara yönelik farkındalık oluşturulması için eğitim verdiklerini de anlattı.

- "Bir hafta içerisinde bu numarayı alırsınız"

BTK Başkan Yardımcısı Ahmet Kılıç, internet bağımlılığı konusunda kurum ve kuruluşların bütüncül politikalara ihtiyacı bulunduğuna dikkati çekerek, bu konuda paydaşların bir araya gelerek stratejiler belirlemesi ve güçlü bir mücadele yürütmesi gerektiğini söyledi.

BTK İnternet Daire Başkanı Mustafa Küçükali, Kurumun güvenli internet kullanımına yönelik çalışmaları hakkında komisyona bilgi verdi.

Komisyon Başkanı Nabi Avcı, Küçükali'nin, vatandaşların, "www.ihbarweb.org.tr" üzerinden internet ortamında karşılaştıkları zararlı içerikleri ve sorunları ihbar edebileceklerini belirtmesi üzerine, "BTK'ye ulaşmak isteyen vatandaş, kendisi bizzat internet kulanıcısı olmayabilir. BTK'nin, kolay hafızalarda kalabilecek, anne babaların gerektiğinde başvurabileceği bir Bilgi İhbar Merkezi telefon hattı olmasında büyük fayda var." diye konuştu.

Küçükali, BTK'nin buna yönelik çalışması bulunduğunu, hızlandırabileceklerini söyledi.

Avcı, "Bir hafta içerisinde bu numarayı alırsınız. Bir dahaki toplantımızda numaranızı kamuoyuna duyuralım." ifadelerini kullandı.

Küçükali, söz konusu telefon hattının, yazılımsal problemler çözüme kavuşturulduktan sonra kullanıma açılabileceğini söyledi.

- "Dev şirketlerin müşterisi"

Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Yüncü, internet bağımlılığının hızla geri dönüşü olmayan bir noktaya ilerlediğini vurguladı.

Türkiye'nin bilgisayar ve internet kullanımı bağlamında ürün alıcısı konumunda olduğunu; çocuk ve gençlerin dev şirketlerin birer müşterisi durumunda bulunduğunu söyleyen Yüncü, "Çocuklarımızı müşteri değil, üretici hale getirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

İnternet bağımlılılarının, internetten uzak kaldığında madde bağımlılığında olduğu gibi psikolojik ve fizyolojik sorunlar yaşadıklarına işaret eden Yüncü, ailelerin bilgisayarları çocuk bakıcısı konumuna yerleştirdiğini ifade etti.

Yüncü, "Teknoloji ve bilgisayar kullanımında sadece 2 yılda bile çok hızlı gelişme var. Mobil kullanıcıların birden fazla bilgisayar adresi olduğunu görmek mümkün. Çok fazla sayıda kullanıcı, farklı cihazları kullanıyor. Yasaklamak bir çözüm değil. Yasaklansa da zeki çocuk bunlar, başka kanallarla bu ihtiyaçlarını giderebiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

- "Restoranlarda çocuklara tablet verilmesi yasaklanmalı"

Prof. Dr. Yüncü, İzmir'de bir grup lise öğrencisi üzerinde yaptıkları bir çalışma sonucunda, gençlerin çok azında ağır derecede internet bağımlılığı bulunduğunu tespit ettiklerini aktardı.

İnternet bağımlılığının, başta obezite olmak üzere sırt, boyun ve baş ağrılarına neden olduğunu, öte yandan yeme ve uyku bozuklukları yaratabildiğini belirten Yüncü, öte yandan gerçek hayatta bedenlerine iyi bakma eğiliminde olan flört eden erkek ve kadınların, sanal ortamda flört ettiklerinde başkalarının fotoğraflarını kullandığını da bildirdi.

Bazı internet fenomenlerinin, çocukların ve gençlerin sırtından para kazanıp onları sömürebildiklerine işaret eden Yüncü, "Bu nedenle internet fenomenleri ve YouTuber'lara dikkat etmek gerekiyor." dedi.

Yüncü, terör saldırılarına yönelik videoların gençler ve çocukların terör örgütlerine katılmalarına neden olabildiğini de vurguladı.

Ergen beyninin, internet bağımlılığından çok etkilendiğini; bu tür bireylerin bellek, görsel-mekansal işleme ve akıl yürütme yetilerinde bozukluk oluşabildiğini anlatan Yüncü, bilgisayarla çok ilgilenildiğinde bunamaya benzer durumların ortaya çıkabildiğini de ifade etti.

Zeki Yüncü, "Ailelerin internet kullanımı konusunda denetleme yapması gerekiyor. Öyle restoranlar var ki ailelere yemek, çocuklara tablet sunuyor. Bunların yasaklanması gerekiyor." diye konuştu.