İZMİR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya üzerinden spekülasyonlar yaparak seçim sonucunu etkilemeye veya toplumsal bir hareketlilik meydana getirmeye çalışan kişilere karşı tedbirlerinin olacağını belirterek, "Bilişim Suçları ile Mücadele Ekipleri oluşturuyoruz. İnşallah bu noktada da herhangi bir zaafiyete müsaade edilmeyecektir." dedi.

Bakan Soylu, Kaya Termal Otel'de düzenlenen "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, bakanlık olarak seçim ikliminin güvenliği noktasında tedbirlerini "kampanya güvenliği", "oy verme güvenliği" ve "oy sayımı güvenliği" olmak üzere üç başlıkta ele aldıklarını, bütün bu süreçleri etkin ve verimli bir şekilde yürütmek için birimler arası koordinasyon ve iletişimi sağlamaya ayrı bir önem verdiklerine işaret etti.

Seçimin tüm süreçlerini koordinasyon içinde takip etmek ve herhangi bir aksaklığa meydan vermemek için bakanlıkta bir bakan yardımcısının başkanlığında "Seçim Koordinasyon Komisyonu" oluşturduklarını dile getiren Soylu, aynı şekilde her ilde Gamer bünyesinde bir vali yardımcısı başkanlığında "Seçim koordinasyon merkezleri" oluşturulduğunu ifade etti.

Bu merkezlerde 6 bin 939 personelin görevlendirildiğini, bu kişilere eğitim verildiğini anlatan Soylu, kampanya güvenlik tedbirlerini planlarken ifade ve propaganda hürriyetinden taviz vermemeyi ve bu konuda hukuktan sapmamayı temel prensip olarak belirlediklerini vurguladı.

Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Yani bir yerde stant açılıyorsa, bir miting düzenleniyorsa ve yasal izinleri alınmışsa, burada gerekli tüm güvenlik tedbirleri, propaganda faaliyetlerine engel olmayacak şekilde alınması esastır. Burada en temel çizgimiz, hukuktur. Yasal izinler ve prosedürler noktasında herkesin hassasiyet göstermesi en büyük arzumuz ve ricamızdır. İyi niyetle de olsa gelişigüzel stant açılmamasına, rastgele miting veya yürüyüş düzenlenmemesine, bu konulardaki yasal çerçeve neyse buna riayet edilmesini rica ediyorum. Böyle bir program yapmak isteyen parti veya adayların, konuyla ilgili net bir bilgisi yoksa bile en azından en yakın emniyet biriminden veya mülki amirden süreçle ilgili bilgi almaya çalışması bence en doğru harekettir. Bildirimde bulunmadan bir stant açıp veya yasal izinleri alınmamış, korsan bir gösteri düzenleyip sonra polisle, jandarmayla karşı karşıya gelmek elbette ki marifet değildir, aynı zamanda siyaset yapma usulü de değildir. Dolayısıyla bu faaliyetlerle ilgili olarak tarafların ilgili mevzuatı takip etmesi hususunu tekrar rica ettiğimi, burada herhangi bir kanunsuzluğa da göz yumamayacağımızı ifade etmek isterim."

- Polislere yaka kamerası

Huzur uygulamalarında ve mitinglerde daha önce de uygulanan ve güzel sonuçlar alınan üçüncü göz uygulamasına bu dönemde de devam edileceğini dile getiren Bakan Soylu, buna ilaveten online bağlantı sağlanabilen polis yaka kameralarından 400'ün üzerinde aldıklarını, yeni nesil kameraları üzerinde taşıyan polisin gördüğü görüntünün aynı anda canlı olarak merkezden de izlenebileceğini aktardı.

Bakan Soylu, alanların giriş çıkışlarında arama konusunda ihmalkar olmamaları için özel güvenlik ve polis memurlarını da uyardı.

Eylemleri yapanların bu işler için eğitilmiş, yapacağı eyleme odaklanmış profesyonel kişiler olduğuna değinen Soylu, şunları kaydetti:

"Her türlü tiyatroyu oynayabilirler, her türlü taktiği kullanabilirler. Dolayısıyla küçük tedbirler noktasında kişilerden bağımsız, tahminlerimizden bağımsız olarak ama elbette ki nezaket içinde, insanları rahatsız etmeden, görevlerimizi en iyi şekilde yapmak durumundayız.

Geçen günlerde iki tane terörist öldürüldü. Üzerinden çıkan materyalleri hiç geciktirmeden incelediler. Ülkemizdeki bir stadın keşfini, bu materyallerin içinde olduğunu kendileri gördüler. Allah'a şükür tekniğimiz o kadar gelişti ki 72 saatte geceden bir tek aracın yan görüntüsünden hangi gün olduğunu, kimlerin yaptığını tespit edip 72 saat içinde bunları destekleyen sözde 'milis kuvvet' diye tabir edilen terör örgütüne destek olmayı kendisine genel görev gören bu hainleri aldılar adalete teslim ettiler."

Terörle mücadele kapsamında bütün ihbarların değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Bakan Soylu, bir süre önce bir FETÖ mensubunun araçla kaçtığına ilişkin ihbarda bulunulması üzerine güvenlik güçlerinin bir aracı durdurduğunu, kontrollerde bir siyasi partinin genel başkanının araçta olduğunu gördüklerini ve nezaket içerisinde "kusura bakmayın, bir ihbar gelmişti, yolunuza devam edebilirsiniz" dediklerini anlattı. Soylu, yapılan bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçlerinin nezaketi karşısında bu kişinin güvenlik güçlerine teşekkür etmesi gerekirken meseleyi farklı noktalara çekmek istediğini bildirerek, konuya ilişkin gerek valinin gerekse emniyet müdürünün söz konusu kişiye gerekli cevabı verdiğini ifade etti.



- Kolluk kuvvetlerinin oy kullanması

Güvenlik güçlerinin oy kullanmasına da değinen Soylu, Afrin'e, Cerablus'a ailesini, çocuğunu bırakıp giden bir kolluk kuvvetinin Kilis'in, Hatay'ın, Gaziantep'in bir ilçesinde oy kullanabilmesi hakkının o kişiye verilmesinin anayasal sorumluluk olduğunu ifade etti.

Soylu, "Her seçim öncesi aklı başında insanların bunların içine girmesi hoş değil. Öbür taraftan 'mürekkep tekrar gelsin' diyorlar. Yapılır yapılmaz onun kararı verilir. Ama seçim güvensizliği varmış gibi mürekkep tartışması getirmek doğru değildir." dedi.

Eskiden mükerrer oyların olduğunu çünkü o dönemde sistemlerin birbirlerini görmediğini, kimlik numarası üzerinden yazılımların gerçekleştirilemediğini anlatan Soylu, ancak şu anda böyle bir olayın söz konusu olamayacağına işaret etti.

Türkiye'nin dünyanın en güvenli seçim yapan ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Soylu, "En çok geçen seçim itirazlar oldu. 'Saat 17.00'de Yüksek Seçim Kuruluna çağırıyorum' diye söylenen kişi 1,5 saat sonra şapkayı önüne koyup 'Adam kazandı' dedi. Peki önceki sözler, toplumu tahrik etmeye yönelik sözler, sorumsuz davranışlar... Bunları herkes görüyor." dedi.

- Sandık güvenliği

Oy sayımı güvenliğiyle ilgili kurgu ve manipülasyon yapmaya çalışanlar noktasında uyarılarda bulunduklarını, çöplüklerde seçim gününden önce giderek çekim yapmak ve bundan da manipülasyon amaçlı videolar üretmek isteyen art niyetli kişilerin olabileceğine dikkati çeken Soylu, "Bu tarz şüpheli çekim yapan kişilere karşı da sadece güvenlik birimlerimizin değil tüm vatandaşlarımızın uyanık olmasını rica ediyorum." dedi.

Oyların toplanma ve naklinde kullanılacak yerlerin kamera ve aydınlatma noktasında kontrollerin yapılmasına ve eksikliklerin giderilmesine başlandığına değinen Soylu, "Ne oy pusulalarının toplanma yerlerinde, ne de insanların kafasında karanlık hiçbir nokta bırakmamak, sürecin her aşamasını aydınlık ve şeffaf şekilde yürütmek durumundayız. Ve şunu gönül rahatlığıyla ifade ediyorum ki bu noktada tecrübeliyiz, imkanlarımız yerinde ve hiçbir eksikliğimiz söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Siber güvenliğin yine bu seçimde de önemli bir konu başlığı olduğuna vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Burada iki noktada önlemlerimiz olacak ve birincisi veri güvenliğidir. Yani banka, kamu kurumları ve diğer kurumların hesaplarına ve bilgilerine karşı düzenlenerek bir şekilde kaos oluşturmaya yönelik faaliyetler noktasında tedbirlerimiz var. Bir de sosyal medya üzerinden spekülasyonlar yaparak seçim sonucunu etkilemeye veya toplumsal bir hareketlilik meydana getirmeye çalışan kişilere karşı tedbirlerimiz olacaktır. Bilişim Suçları ile Mücadele Ekipleri oluşturuyoruz. İnşallah bu noktada da herhangi bir zaafiyete müsaade edilmeyecektir."

Seçimde rekabetin üst seviyede olacağını, özellikle muhtarlık seçimlerinde bu rekabetin açıkça görüldüğüne değinen Soylu, tansiyonun yükseldiği noktalarda mülki idare amirlerinin ilgili taraflarla gerekli diyalogları kurmasını istedi.

Soylu, "Bu seçim, önümüzdeki 4,5 yıllık seçimsiz döneme açılan bir huzur ve rahatlama kapısıdır. Ve bu seçim bir yerel seçimdir, bir hizmet yarışıdır. Meseleye bu noktadan bakmak, seçimlere gerginlik katacak herhangi bir anlam yüklemekten kaçınmak lazımdır. Muhtarlarımızı seçeceğiz, belediye başkanlarımızı seçeceğiz ve inşallah sonrasında hepimiz işimize gücümüze bakacağız." diye konuştu.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, 11 ilin valileri, emniyet müdürleri ve ilgilileri katıldı.

(Bitti)