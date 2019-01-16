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Bilirkişilerin rapor sürelerine takip

Adalet Bakanlığınca, bilirkişilerin raporlarını zamanında sunup sunmadıklarının UYAP bünyesinde oluşturulan takip sistemiyle kontrol edilmesine yönelik uygulama 18 Ocak'ta başlatılacak- Uygulama kapsamında, belirlenen sürelerde raporlarını mazeretsiz olarak sunmayan bilirkişilere, raporunu sunana kadar yeni görev verilmeyecek

16 Ocak 2019 Çarşamba 12:45
Bilirkişilerin rapor sürelerine takip

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Adalet Bakanlığı tarafından bilirkişilerin raporlarını zamanında sunup sunmadıklarının Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) bünyesinde oluşturulan takip sistemiyle kontrol edilmesine yönelik uygulama 18 Ocak'ta hayata geçirilecek. Belirlenen sürelerde raporlarını mazeretsiz sunmayan bilirkişiler, raporu sunana kadar yeniden görevlendirilmeyecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dava ve soruşturmaların ne zaman tamamlanacağını öngören "Yargıda Hedef Süre" uygulamasının başarıyla yürütülmesine yönelik çeşitli talimatlar verdi.

Bu çerçevede yargılamaların belirlenen hedef sürelerde tamamlanması için bilirkişilerin raporlarını zamanında sunmalarını sağlamak ve bilirkişilerin etkinliğinin artırılması amacıyla da çalışmalar yapıldı. Bilirkişilerin performanslarının ölçülmesine yönelik yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Çalışmaların ardından bilirkişilerin raporlarını zamanında sunup sunmadıklarının tespit edilmesi amacıyla UYAP bünyesinde "Rapor Teslim Kontrolü Uygulaması" oluşturuldu. Bu uygulamanın 18 Ocak'tan itibaren başlatılmasına karar verildi.

Yeni uygulama üzerinden bilirkişilerin rapor teslim süreleri takip edilecek. Raporların ilgili mahkemelere teslim edilmesinin ardından "Rapor Teslim Kontrolü Uygulaması"na verilen raporlar işlenecek. Raporlarını zamanında teslim etmemeleri halinde uygulama üzerinden bilirkişilere "rapor tesliminde geciktiği"ne yönelik uyarı gönderilecek.

- Anlık takip

Bu durumda olan bilirkişilere çeşitli yaptırımlar da uygulanacak. Bilirkişilik Yönetmeliği hükümleri uyarınca, belirlenen sürede mazeretsiz raporunu mahkemelere teslim etmeyen bilirkişilere, raporunu sunana kadar yeni bir görev verilmeyecek. Ayrıca Bilirkişilik Kanunu çerçevesinde de bu durumda olanlara, bilirkişilik listesinden sürekli çıkarma, bir yıla kadar listeden geçici çıkarma veya uyarma yaptırımı uygulanabilecek.

Uygulamayla bilirkişilerin denetimleri yapılacak, performansları ölçülecek. Rapor Teslim Kontrolü Uygulaması ile resmi bilirkişi listelerine kayıtlı bilirkişilerin kendilerine verilen görevi zamanında yapıp yapmadıkları, yargının işleyişinde aksamaya veya gecikmeye sebebiyet verip vermedikleri anlık takip edilebilecek.

Bilirkişilere yönelik, bilirkişilik bölge kurulları tarafından yapılan performans değerlendirmesinde de raporların verilen süre içerisinde hazırlanıp teslim edilmesi esas alınacak.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 12:45
  1. Adalet Bakanlığı
  2. bilirkişi
  3. bilirkişilik
  4. UYAP

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