Bilirkişilere ödenecek ücretler: artık miktarda indirim yapılabilecek diyerek paylaştılar! Büyük hamle belli oldu

Adalet Bakanlığının Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan "2024 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi" 1 Ocak 2004'te yürürlüğe girecek.

Buna göre, bilirkişilere icra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında, sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde, icra hukuk ve icra mahkemelerinde görülen iş ve davalar ile Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için 1100 lira ödenecek. Bilirkişiler, sulh ceza hakimliklerinde görülen işler kapsamında da 1100 lira alacak.

Asliye hukuk, asliye ceza, idare ve vergi mahkemelerindeki davalar ile buralarda görülen işlerle ilgili 1820 lira alacak bilirkişilere; aile, iş ve kadastro mahkemelerindeki iş ve davalar için 1460 lira ücret verilecek.

Bilirkişilere, ağır ceza ve asliye ticaret ile fikri ve sınai haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için ise 2 bin 200 lira ödeme yapılacak.

Kamuoyunda "istinaf" olarak bilinen bölge adliye ve idare mahkemelerinde görülen dava ve işlere ilişkin 2 bin 320 lira ücret verilecek olan bilirkişilere, Yargıtay ile Danıştay'da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen davalar ve işler için ise 2 bin 930 lira ödenecek.

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Görevlendirmeyi yapan merci, hayatın olağan akışına ve anayasal hak arama özgürlüğüne uygun olarak, bilirkişinin vasfı veya ilgili uzmanlık alanında bilirkişi teminde yaşanan güçlüğü, uyuşmazlığın niteliği ve konusunun değerini, dosya ve eklerinin kapsamını, görevlendirme yapılan yere gidilmesi için gereken süreyi, inceleme ve keşif için geçirilen süreyi dikkate alarak ödenecek ücreti artırabilecek.

Öte yandan, görevlendirmeyi yapan merciler, işin mahiyetinin gerektirmesi halinde tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini indirebilecek. Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda, işin mahiyetine göre tarifede yazılı bilirkişi ücretlerinden görevlendirmeyi yapan merci tarafından uygun görülecek miktarda indirim yapılabilecek.

EK RAPOR İÇİN BİLİRKİŞİ ÜCRETİ

Görevlendirme kararında belirlenen sorular dışında ayrıca bilgi talep edilmesi halinde talebin içeriğine göre bilirkişiye, merci tarafından takdir edilecek miktarda ek ücret ödenebilecek.

Bilirkişi raporundaki eksiklik veya belirsizliğin giderilmesi ya da açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için ek rapor istenmesi halinde ayrıca ücret ödenmeyecek.

Görevlendirme kararında bilirkişiden cevaplaması istenilen soruların bir veya birkaçının bilirkişi tarafından cevaplanmaması nedeniyle ek rapor istenmesi halinde de ayrıca ücret ödemesi yapılmayacak.

Bilirkişinin ulaşım ve konaklama giderleri ile raporun hazırlanması için yapılması gereken harcamalar dikkate alınarak bilirkişinin talebi ve görevlendirmeyi yapan merciinin uygun görmesi halinde, ileride ödenecek tutardan mahsup edilmek kaydıyla avans ödemesi yapılabilecek.

Yapılan görevlendirmeye aykırı olarak rapor düzenlenmesi halinde, görevlendirme yapan merci tarafından ücret veya gider adı altında ödeme yapılmamasına veya aykırılığın niteliğine göre takdir edilen ücret ve giderlerde indirim yapılmasına karar verilebilecek.

Bilirkişinin, görevlendirmenin mahiyetine uygun inceleme, ulaşım, konaklama, yemek ve diğer mutat giderlerine ilişkin ödemeler herhangi bir kesinti yapılmaksızın ayrı bir sarf kararına istinaden yapılacak. Ücretler, vergi kesintisi yapıldıktan sonra bilirkişilere ödenecek.