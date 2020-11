Ağır gelir canlara, kaç aşığın dilinden düşmeyen firkatin… Tövbekâr olsa mücrimler, mekan-ı faniye gelir misin? Ya Rasulallah! Nice gönüller ulaşmak dilerken ravzana, yanına, o pak huzuruna; şu gaflettedir -belli- garibi, zamanda köle; mekanda tutsak fakiri, davetine muhtaç, boynu eğik dilerken sertabibini; vuslat-ı aşka, Habîbu’r-rahman’a yakın mıdır kavuşması? Var mıdır bunun idrakime beyanatı… Yaralıdır asrımda her âşık-ı Rasul… Merhem yalnız sendedir, senden alınır usul… desen ki “merheme ziyandır verilir surette” bu garip yarasına da tutkundur elbet, yansın dursun, canına minnet… Can yanar… Deşilir her anışta, açılır enkaz ve kanar… Garibin mi? Bilinmezliklerle bezenmiş yollarda umutla seni arar… Selam sana… Övgü sana… Yeryüzünde kıymet nâmına ne varsa, hepsinden daha özge iken sen; anlatabilir mi ey sevgili! Bu aciz kalem seni içten? Zaman durdu… Sen varsın buram buram her zerrede… Aşk rüzgarları okşar senle yanan her bağrı… Gözler seni umar… “Teşrifi mümkün müdür?” sualleriyle, “donatır mı bizim rüyaları?” yarıştadır… Gönüller vuslatına âşık, nefsiyle savaştadır… Sadece bir hülya olarak kalmasın diye atar nabızlar… Sade ve mahzundur seni anarken bakışlar… Can pareme konsaydın güvercin misali ey Nebi! Getirseydin geçmiş sanılan geçmemişi o anda… Basıverseydin ilaç niyetine kanayan yarama… Dolu dolu olmuş mercanlar dökülüp ağlamaktadır, giryeler çırpınışta, hıçkırıklar sükûttadır… Sensizliğe açılan kapılar zul bilir yaşamayı, nefes almayı… Zihinler batık hazine, deşilmek için beklerken; kim çıkaracak alevleri kül üstüne yeniden? Ey ıssız ruhlara, kafes hayatlara tek kâfi! Sevgili! Tükendik… “Ümmetî, ümmetî!” nidalarına çabuk kulak tıkadı asırlar… Senin güvenilirliğini sildi hemen akıllar… Yittik… Sokaklar şüphe kokar oldu fazlasıyla… Mideler değil, gönüller açlık çeker adeta… Huzura aç sadırlarla bezendik… Bittik… Bir avuç güvene hasret bedenler… Seni unutunca açmaz oldu bu diyarda kardelenler… Hatırlasaydı ya ümmetin, zamanlara kandil olan ahlakını… Yeniden doğar mı ki küllerinden asrın yiğit evlatları? Ey sensiz sessizliğimize umut olan! Fani kanışlarımıza bent olan! Toparla bizi yeniden…