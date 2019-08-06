0553 313 94 23

Bilinçsiz mangal yakımı az kalsın ormanı yakıyordu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bilinçsizce yakılan mangal nedeniyle tutuşan otlar az kalsın orman yangınına neden oluyordu.

06 Ağustos 2019 Salı 22:14
Bilinçsiz mangal yakımı az kalsın ormanı yakıyordu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bilinçsizce yakılan mangal nedeniyle tutuşan otlar az kalsın orman yangınına neden oluyordu. Büyük zarara neden olmadan yangının söndürülmesi teselli kaynağı oldu.



Ayvalık ile Cunda Adası’nı birbirine bağlayan Lale Adası’nda belediyeye ait 13 Nisan Ormanı ve Mesire Alanı’nın yakınında yangın çıktı. Mangal yapan bir ailenin yeterince söndüremediği kömürlerin kuru otları tutuşturması nedeniyle çıktığı öğrenilen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bölgede tatil yapan yabancı bir turist ailesine ait bir karavan yanmaktan son anda kurtarılırken, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın kuru otların yanı sıra bölgede bulunan 2 adet armut ağacına zarar verdi.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların güvenli piknik alanlarının dışında ve özellikle de rüzgarlı havalarda mangal yakmamaları konusunda uyarıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 22:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayserispor'da sezon hazırlıkları
    1. Kayserispor'da sezon hazırlıkları
    2. Aboubakar ayrılacak mı?
    3. ABD, Suriye'nin kuzeyine silah ve..
    4. Bayburt'ta 35 asker hastaneye kaldırıldı
    5. Basketbol: Hazırlık maçı
    6. BAE 'onurlu çıkış' peşinde!
    7. Fiyatta anlaşamadılar sonrası facia...
    8. Düzce'de FETÖ'nün "mahrem imamları"..
    9. Eski Hindistan Dışişleri Bakanı Swaraj..
    10. Nihat Özdemir: "Kulüplerimiz alt..
    11. Rusya'dan Amerika'ya "ekonomik..
    12. İzmir'de ağaçlandırma sahasında yangın
    13. Bilinçsiz mangal yakımı az kalsın..
    14. 11. Büyükelçiler Konferansı
    15. Kanadalı hava yolu şirketinden..
    16. Samsun'da ihaleye fesat karıştırıldığı..
    17. Sinan Güler'den Fenerbahçe'ye veda..
    18. Ayrılmak istediği eşini intihardan..
    19. Kürtçe mevlidin yazarı Melayê..
    20. 11. Büyükelçiler Konferansı
    21. Emniyet teşkilatının ilk terör..
    22. Polis memurundan duygulandıran davranış
    23. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi..
    24. İran CumhurbaşkanıRuhani'den Körfez..
    25. Ohio Valisi’nden Yasama Meclisine..
    26. Samsun Milli Emlak Daire Başkanı..
    27. "Her maçta farklı bir strateji..
    28. Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu,..
    29. Akçay: Türkiye güvenliğinden taviz..
    30. Şanlıurfa'da bir kişi elini kıyma..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'