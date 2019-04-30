“Bilinçli Ol Hayat Kurtar” semineri gerçekleştirildi

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) tarafından doğal afetlerin anlatıldığı “Bilinçli Ol Hayat Kurtar” adlı seminer gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Terapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Şeyma Nur Önal ile Optisyenlik Programı Öğrencilerinden Ahmet Faruk Doğan, Abdullah Behçet, Osman Buğra Ünal, Cansu Yılmaz, Cemile Akgül tarafından konuşmalar yapıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe Arama Kurtarma Teknisyeni Cengiz Yıldız ise doğal afetler, depremin oluşumu, can ve mal kayıplarının önlenmesi ve afet anındaki korunma yöntemleri konularını anlattı.

Dünyada jeolojik yapı ve coğrafi koşullar itibariyle doğal afet ve türlerinin sık görüldüğü bölgelere dikkat çeken Yıldız, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) kuruluş amacı ve yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Bartın’ın deprem ve sel riski olan yerlerden biri olduğunu hatırlatan Yıldız, “Olaylar anında yaşanan panik ve hatalı davranışlar bazen istenmeyen sonuçlar doğurabilmektedir. Örneğin; deprem anında balkon ve merdivenlerin kullanılmaması, bina kolonlarının veya eşyaların yanında hayat üçgeni oluşturulması, enkaz altında kalındıysa arama kurtarma ekiplerinin ulaşabilmesi için ses çıkarılması ve bir afet çantasının mutlaka oluşturulması yapılması gerekenlerin başında gelmektedir. Sel baskını olduğunda ise olabildiğince yükseğe gidilmeli ve sığ gibi görünse de suya asla girilmemelidir.” diye konuştu.

Etkinlik karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.