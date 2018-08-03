Japon bilim insanlarından 3. kol deneyi

İnsanın 3 kolu aynı anda kullanabildiğini ispatlamak için, bilim insanları gönüllü katılımcılardan kendi kollarıyla birlikte zihin gücüyle kontrol edilebilen robotik bir 3. kolu iki ayrı görevde eşzamanlı olarak kullanmasını istedi.

Aynı anda bir kaç görevi yapmaya zorlanan gönüllüye protez bir kol takıldı. Ardından katılımcıya bir su şişesi verildi. Şişe daha sonra geri alındı. Böylelikle katılımcının şişeyi kontrol edebilmeyi başardığı görüldü.

Japonya'nın Kyoto kentindeki Gelişmiş Telekomünikasyon Araştırma Enstitüsü'den Shuichi Nishio, icadın, insanın üretkenliğinin yanı sıra bilişsel becerilerini de artırabileceğini söyledi.

Bilim dünyasında, geleceğin siborglarının (biyolojik ve yapay kısımları olan varlıklar) beş veya alt uzuvlu olabileceği belirtiliyor.