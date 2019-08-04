Bilim ve Teknoloji Merkezi gün sayıyor

Muratpaşa Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum Merkezi yerleşkesinin İnovasyon Merkezinde kuruluyor. Teknik altyapısının tamamlanmasının ardından Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin bilgisayar, mbot ve 3D yazıcıyı içeren laboratuvarları kurularak hizmet vermeye başlayacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerinde proje olarak açıkladığı Bilim ve Teknoloji Merkezi yeni eğitim döneminde hizmete girecek. Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum Merkezi yerleşkesinin İnovasyon Merkezinde (ASSİM), kurulacak Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin teknik altyapı çalışmaları sürüyor. Bu çalışmanın tamamlanmasının ardından 20 dizüstü bilgisayar, 20 adet mbot, 2 tane 3 boyutlu yazıcı, ardunio setlerle laboratuvarlar kurulacak.

2016 - 2017 eğitim yılında eğitim destek merkezlerinde, ve tasarım, elektronik, robotik, kodlamayı buluşturan yeni nesil eğitim sistemini vermeye başladıklarını belirten Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Çocuklarımız, 3 boyutlu yazıcılarla, elektronik devrelerle çalışıp akıllı telefon ve tabletler için uygulamalar, oyunlar tasarladı. Şimdi; her yaş grubumuza yönelik hizmet sunacak Bilim ve Teknoloji Merkezimizi kuruyoruz. 7’den 77’ye her komşumuza, teknoloji eğitimi vereceğiz. Çocuklarımızı, sanayi 4.0 sürecine dahil edip, bu konuda eğitimli ve aktif bireyler olmalarının yolunu açmak istiyoruz” dedi.