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Bilim Merkezinden “Yeni Ufuklarda Yaşam Arayışı” temalı eğitim

Konya Bilim Merkezi, lise öğrencilerine yönelik “Yeni Ufuklarda Yaşam Arayışı” temasıyla temel bilimsel eğitimler ve nano teknoloji eğitimleri veriyor.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:25
Bilim Merkezinden “Yeni Ufuklarda Yaşam Arayışı” temalı eğitim

Konya Bilim Merkezi, lise öğrencilerine yönelik “Yeni Ufuklarda Yaşam Arayışı” temasıyla temel bilimsel eğitimler ve nano teknoloji eğitimleri veriyor.


Türkiye’nin yüksek standartlı ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, lise öğrencilerine yönelik temel bilimsel ve nanoteknoloji eğitimlerini kapsayan Yaz Okulu programları düzenliyor. Her yıl yaz tatilinde farklı liselerden gelen lise öğrencilerine çeşitli temalarda eğitim programları düzenleyen Konya Bilim Merkezi, bu yıl “Yeni Ufuklarda Yaşam Arayışı” temasıyla Meram Anadolu Lisesi ve Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerini misafir ediyor. Yaz Okuluna katılan öğrenciler uzay çalışmalarının yanı sıra problemi tespit etme, araştırma yapma, gözlemlerin sonucunda hipotezler kurma, veri elde etme, bilgiyi beceriye dönüştürme gibi kavramları öğreniyor. 2 hafta sürecek eğitimler sonunda başarılı olan öğrencilere sertifika veriliyor.


Konya Bilim Merkezi ile Selçuk Üniversitesi (SÜ) ve Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) iş birliğiyle öğrencilere nano teknoloji eğitimleri de veriliyor. SÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü ve NEÜ Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi laboratuvarlarında yapılan deneylere katılan öğrenciler nano teknoloji ve malzemeler üzerine teorik ve uygulamalı olarak bilgilendiriliyor. Yaz tatillerini bilimle geçirmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler, verilen eğitimlerin gelecekte yol gösterici olacağını ifade ederek, Konya Büyükşehir Belediyesine ve Bilim Merkezine teşekkür ettiler. Konya Bilim Merkezi, 5-13 ve 13-18 yaş arası öğrencileri yönelik Mühendislik ve Tasarım, Robotik ve Kodlama, Astronomi ve Uzay temalarıyla yaz kampı eğitimlerini de sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:25
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