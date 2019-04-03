0553 313 94 23

Bilim Merkezi’nden Fuat Sezgin Yılı’na Özel

Kayseri Bilim Merkezi, "Prof.

03 Nisan 2019 Çarşamba 11:58
Bilim Merkezi’nden Fuat Sezgin Yılı’na Özel

Kayseri Bilim Merkezi, "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" nedeniyle bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. Etkinlikler 6 Nisan’da başlayacak ve Nisan ayı sonuna kadar devam edecek.


Kayseri Bilim Merkezi, “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı kapsamında İslam kültür ve medeniyetinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve yeni nesillere en doğru şekilde aktarmak amacıyla çeşitli etkinlikler hazırladı.


Nisan ayı boyunca Kayseri Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında İslam Alimleri ile Bilim Atölyeleri, İslam Alimleriyle Astronomi, El-Cezeri Mekanik Bilimin Öncüsü Bilim Sergisi’nin Rehberli Gezisi ve Bilim Söyleşileri yapılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 11:58
  1. bilim
  2. sergi
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Yemen'e "umut" oldu
    1. Türkiye Yemen'e "umut" oldu
    2. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan..
    3. Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
    4. (Özel) Gaziantep’te 2 TL’ye 3,5 ton..
    5. Neden her gün bir bardak kefir..
    6. Böylesi daha önce görülmedi! Kendisine..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede
    8. Acil durum altyapısını ASELSAN kuracak
    9. Elbiseleriyle denize giren adam polisi..
    10. Mersin Büyükşeıhir Belediye Başkanı..
    11. iPhone bataryası yüzünde patladı!
    12. Lahananın fiyatı arttı yeşil soğan..
    13. 6. Altın Palmiye’de Altınbaş’a çifte..
    14. CHP'den "oy sayım kararı kaldırılsın"..
    15. Görevlendirme yapılan belediyelerden..
    16. Erbakan Bursa’ya geliyor
    17. ‘Üç derste’ finansal okuryazarlık
    18. Döviz kurları
    19. MHP’nin acı kaybı
    20. Kullandığı traktörün altında kaldı
    YSK'nın kararı bekleniyor! AK Parti İstanbul'u listeden çıkardı
    YSK'nın kararı bekleniyor! AK Parti İstanbul'u listeden çıkardı
    CHP'de panik: "Bir an önce normalleşelim"
    CHP'de panik: "Bir an önce normalleşelim"
    İYİ Parti'de olay var! Ümit Özdağ ve Koray Aydın istifa etti
    İYİ Parti'de olay var! Ümit Özdağ ve Koray Aydın istifa etti
    Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var
    Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var
    C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması
    C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    3 Nisan 2019
    “Adam AA’dan sonuç bekliyor” diyen usta gazeteci: “Benim elimde güç olsa derim ki...”
    “Adam AA’dan sonuç bekliyor” diyen usta gazeteci: “Benim elimde güç olsa derim ki...”
    Şok iddia! İstanbul ve Ankara'da AK Parti oylarını FETÖ ve PKK mı çaldı?
    Şok iddia! İstanbul ve Ankara'da AK Parti oylarını FETÖ ve PKK mı çaldı?