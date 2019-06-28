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Bilim Merkezi’nde yaz akademileri başlıyor

Yaz döneminde de faaliyetlerine devam eden Kocaeli Bilim Merkezi, birçok atölye, eğitim kursları ve benzeri eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

28 Haziran 2019 Cuma 11:33
Bilim Merkezi’nde yaz akademileri başlıyor

Yaz döneminde de faaliyetlerine devam eden Kocaeli Bilim Merkezi, birçok atölye, eğitim kursları ve benzeri eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapacak.


Kocaeli Bilim Merkezi güz döneminde olduğu gibi, yaz döneminde de faaliyetlerine devam ediyor. Çocukların gelişimlerine katkı sağlayacağı düşünülen yaz etkinliklerinin programı belli oldu. 4 gün sürecek “Bilim Atölyeleri” programına 6-13 yaş aralığındaki çocuklar katılabilecek. Bilim Merkezi eğitim öğretim döneminde yapılan etkinliklerle çocuklara bilimi sevdirme amaçlanıyor. Bu doğrultuda devam edecek etkinlikler kapsamında “Bilim Atölyeleri Yaz Akademisi”, “Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Yaz Akademisi” ve “Gökyüzü Gözlem Şenliği” ana başlıkları altında birçok farklı etkinlik gerçekleşecek.


4 günlük akademi serisi şeklinde gerçekleşecek “Bilim Atölyeleri” programında 6-13 yaş aralığındaki çocuklar için hazırlanan Ekolojik Yaşam, Havadan Sudan Şeyler, Elektrik ve Manyetizma, Kimyalı Keşifler ve Robotik Atölyeleri de yer alıyor. Yıl boyunca aylık olarak eğitim verilen Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Laboratuvarı da yaz döneminde arka arkaya 4 günlük akademi serisi ile mucitleri ağırlamaya devam edecek olan Bilim Merkezi, 7 yaşın üzerindeki herkesin katılım sağlayabilecek. Mucit Dünyası eğitimleri, yaz boyunca devam edecek.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:33
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