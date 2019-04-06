Bilim Merkezi ile gençler bilime yönelecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 yılı yatırım programında yer alan Bilim Merkezi Projesi ile gençlere bilimi sevdirerek, öğretmek amaçlanıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 yılı yatırım programında 66’sı büyükşehir ve 64’ü SASKİ olmak üzere toplam 130 adet projesi bulunuyor. Projelerin toplam tutarı 700 milyon 702 bin 787 TL olurken, fiziksel gerçekleşme oranı ise yüzde 45 seviyesinde oldu.

Bilim Merkezi Projesi

Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisinde yaklaşık 11 bin m2’lik parselde 7 bin 500 m2 inşaat alanına sahip olacak Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin zemin stabilizasyon işi 2016 yılında tamamlanmış olup avan, statik ve mekanik proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından ihalesi 2017 yılında gerçekleştirilerek yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Projenin amacı; yeni yetişen nesle bilimi sevdirmek ve kolay öğrenmesi için fiziksel ve kimyasal deneylerin yapılacağı laboratuvar ortamları oluşturacak ve buranın daha verimli olmasını sağlayacak eğitimler yer vermek. Yapı içerisinde aynı zamanda eğitim seminerleri verilebilecek toplantı salonu, yurt içi ve yurt dışı sergilerin yapılacağı bir sergi alanı bulunacak. Projenin 2 yıl içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

Samsun’a 692 km yol yapılacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Mart 2014 tarihinden 2 Nisan 2019 tarihine kadar 1143,3 km beton/betonarme yol (277,2 km SSB, 866,1 km yaş beton Yol), 364,7 km bitümlü sıcak karışım (BSK) yol ve 531,8 km sathi kaplamalı yol olmak üzere toplam 2039,8 km nitelikli yol kaplaması yapıldı. 2019 yılında ise 314,3 km beton yol, 20 km BSK ve 258 km sathi kaplama olmak üzere toplam 692,3 km yol yapması planlanıyor. Planlanan yolların yüzde 15’i tamamlandı.