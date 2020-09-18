Bilim Kurulu'ndan yeni koronavirüs kararı: En az bir hafta izolasyona kalacaklar

Türkiye’de giderek ağırlaşan koronavirüs tablosu karşısında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu yeni bir tavsiye kararı aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Yeni tip koronavirüs karşısında Başlangıçtan daha zor durumdayız" demiş ve yeni tedbirlerin alınacağının sinyalini vermişti.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun aldığı yeni tavsiye kararına göre bundan böyle sadece yeni tip koronavirüs tanısı konan hastalar değil, temaslı olan kişilerde en az 1 hafta süreyle izole edilecek. Bu kişilere PCR testi de yapılacak.

Bir hafta süre zarfında testlerin negatif çıkması ve be semptomların olmaması durumunda izolasyon sonlandırılacak. Bu şekilde bir anlamda, "sokağa çıkma yasağı" da uygulanmış olacak.

Akıllı bileklik uygulaması

Öte yandan koronavirüs karantinasında HES uygulamasının yetersiz olduğunu kanaat getiren Sağlık Bakanlığı, "akıllı bileklik" formülünü hayata geçirecek.

Mobil uygulama ile denetimi mümkün olmayan ve HES denetimlerinden kaçanlar akıllı bileklik yöntemiyle kontrol altında tutulacak.