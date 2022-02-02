Bilim Kurulu'ndan flaş karar! Gelecek hafta başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısnının ardından yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada salgının tedavisinden yerli aşının kullanımına ve Omicron varyantıyla beraber artışa geçen vaka sayılarına ilişkin bilgilere yer verildi.

Koca'nın yayınladığı açıklamada, korona tedavisi kapsamında molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımının gelecek hafta itibarıyla başlayacağı bilgisi yer aldı.

Molnupiravir etken maddeli antiviral ilac

Açıklamada, "Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gelecek hafta itibariyle başlayacaktır. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızda ve kronik hastalıığ olan vatandaşlarımızda erken dönemde Molnupiravir ilacının kullanımı temin edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Artan vakalar Omicron kaynaklı

Koca'nın yayınladığı açıklamada şu maddeler yer aldı:

"1- Artan vakaların Omicron varyantı kaynaklı olduğu teyit edilmiştir. Ülkemizdeki hemen hemen tüm vakaların Omicron kaynaklı olduğu yapılan örnekleme gen sekanlaması ile belirlenmiştir. Omicron varyantının en hızlı yayıldığı ilimiz İstanbul olmuştu. İstanbul'da günlük vaka sayıları 40 bine ulaşmışken son iki haftada 20 binin altına inmiş durumdadır. Omicron varyantının diğer yaygınlaştığı şehirlerimizden biri de Eskişehir olmuştu. Eskişehir'de vaka sayrıları son iki haftada 3'te 1 oranında azalmıştır.

Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,7

2- Güçlü sağlık altyapımızın sınrısız bir kapasite olmadığını daha önce de ifade etmiştik. Geldiğimiz noktada hastane doluluk oranlarımız bazı illerimizde zorlayıcı seviyelere ulaşsa da ülke genelinde servis yatakları doluluk oranı yüzde 57,8, yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 68,7 ve solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31'dir. Mevcut seyrin hastane kapasitemizi zorlamayacağı öngörümüz devam etmektedir.

Turkovac'ın yeni serilerinin sevkiyatı başladı

3- Yerli aşımız Turkovac'ın yeni serilerinin sevkiyatı şehir hastanelerimize başlamıştır. yerli aşımızın yan etki değerlendirmesi yakından izlenmektedir. Bugüne kadar rapor edilmiş ağır bir yan etkisi olmamıştır. Yerli aşımızn etkili ve güvenli olduğu bilisel oalrak ortaya konmuştur. her bir vatandaşımız tereddüt etmeden "kendi aşımız kendi gücümüz" Turkovac'ı güvenle olabilirler. 5-Yapılan tüm analizlerde salgını en çok etkilediği kişiler 65 yaş üzeri vatandaşlarımızdır. Geldiğimiz noktada en çok korumamız gereken 65 yaş üzeri büyüklerimizdir. Korumanın en değerli adımlarında biri hatırlatma dozu aşılarının yapılmasıdır."