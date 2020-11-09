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Korona Virüs Bilim Kurulu Üyesinden uyarı: Ev ziyaretlerini kesinlikle durdurun
Korona Virüs

Bilim Kurulu Üyesinden uyarı: Ev ziyaretlerini kesinlikle durdurun

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Kovid-19 vaka sayısındaki artışa karşı alınması gereken önlemler hakkında açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 22:21:00 -
Bilim Kurulu Üyesinden uyarı: Ev ziyaretlerini kesinlikle durdurun

Kayıpmaz, Kovid-19 geçirip hastalığı ağır atlatan kişilerde hastalığın zatürreye dönüşmesi sebebiyle servis ve yoğun bakım ihtiyacı olan kişilerin sayısında her geçen gün artış yaşandığına dikkat çekti. Aylardır hiç dinlenmeden, sevdiklerine sarılmadan sürekli çalışma halinde olan sağlıkçılara tedbirlere uyarak destek olunmasını isteyen Kayıpmaz son dönemde özellikle ev içi bulaş riskinin çok fazla olduğuna işaret ederek, "Dışarıda kısıtlansa da evlerde insanlar toplanmaya devam ediyor. Kış aylarında misafirlikler kesinlikle yapılmamalı. İnsanlar sevdiklerinden, arkadaşlarından, akrabalarından hastalığın bulaşmayacağını düşünüyor. Bu, en önemli risklerden biri" dedi.

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