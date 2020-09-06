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Korona Virüs Bilim Kurulu üyesinden ‘sıcaklar bizi rehavete düşürmesin’ uyarısı
Korona Virüs

Bilim Kurulu üyesinden ‘sıcaklar bizi rehavete düşürmesin’ uyarısı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Türkiye genelinde artış gösteren sıcak hava dalgası dolayısıyla özellikle vaka sayılarının artış gösterdiği iller için ‘rehavete dikkat’ uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 11:02:00 -
Bilim Kurulu üyesinden ‘sıcaklar bizi rehavete düşürmesin’ uyarısı

Doç. Dr. Kayıpmaz, vaka sayılarının başı çektiği Ankara başta olmak üzere Konya, İstanbul, Kayseri, Diyarbakır'da yaşayanların da dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, "Sonbaharın da gelmesiyle üstümüzdeki rehavet havasını atalım. Tedbirli yaşantımıza geri dönelim. Kalabalıklardan uzak durulmasını, evde vakit geçirilmesini öneriyoruz. Evde vakit geçirildiğinde vaka sayılarımız düşer. Ayrıca insanlar 'Tanımadığım kişilerden bu hastalık bana bulaşır ama sevdiğim kişilerden bulaşmaz' mantığıyla hareket ediyor. İş yerlerinde, ofislerde insanlar bir araya geldiklerinde maskelerini indiriyor, beraber yiyip içiyorlar, hastalık yayılmak için fırsat bulabiliyor. Bir de sokaklarda her yerde maskeler görebiliyoruz. Maske poşete konulduktan sonra ağzı sıkıca kapatılıp çöpe atılmalı” uyarılarını yaptı.

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