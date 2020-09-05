Bilim Kurulu Üyesinden sıcak hava dalgası uyarısı

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıktığı illerde yaşayanların dışarıda geçirdikleri süreye dikkat etmeleri ve gerekmedikçe dışarı çıkmamaları gerektiğini belirten Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, koronavirüs vaka sayısının artmaya devam ettiğiğini belirterek, sosyalleşmeden taviz verilmesi gerektiğini açıkladı.

Vaka sayılarının fazla olduğu Ankar, Konya, İstanbul, Kayseri, Diyarbakır'da yaşayanların da dikkatli olması gerektiğini belirten Kayıpmaz, sonbaharın geldiğini belirterek, artık kurallara daha sıkı uyulması gerektiğini söyledi.

Kayıpmaz, kalabalılardan uzak durulması gerektiğini ve evde vakit geçirilmesinin önemine dikkat çekerek, insanların tanıdıkları kişiden zarar gelmeyeceği düşünceciyle ofis ortamlarında maskelerini çıkardıklarına dikkit çekerek, bunun büyük bir hata olduğunu kaydetti.

Maskeler düzgün kullanılmıyor

Salgın başladığı andan itibaren maskenin önemine vurgu yapıldığını belirten Kayıpmaz, maskenin doğru kullanılmadığını, burnu tam kapatması gerektiğini belirterek, insanların çene altında ve elinde maske tuttuklarına dikkat çekerek, masenin hem insanları virüsten koruduğuna hem de virüsün yayılmasına engel olduğunu söyledi.