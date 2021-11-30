Bilim Kurulu Üyesi'nden Omicron varyantı yorumu

Hangi yaş ortalamasında hangi belirtiler ile ortaya çıkıyor. İşte dünyanın yeni korkusu ‘Omicron’dan ilk gözlemler...

Tat ve koku kaybı yok

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan:

COVID-19’un orijinal Alfa varyantından sonra bir sürü mutasyon gerçekleşti. Bazıları hâkim mutasyon oldu, bazıları da normal virüsün alt grubu gibi kendini gösterdi. Şu anda dünyada en yaygın varyant hâlâ Delta. Salgın devam ettikçe de virüsün mutasyonları devam edecek.

Omikron ise Güney Afrika’da üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu, çok yüksek düzeyde sosyalleşme olan yerlerde patlama yapmasıyla karşımıza çıktı. Hatta Güney Afrika’nın vaka rakamları salı günü 868 iken, çarşamba 1275, perşembe 2 bin 465 gibi patlayıcı şekilde ortaya çıktı. Buradaki gençlerde aşılama hızı düşük. Ülke genelinde ise aşılanma oranı yüzde 25 civarında.

Aşının etkinliği

Sadece Güney Afrika değil, Afrika’nın genelinde aşılama hızı düşük. Bu nedenle de Omikron’un daha hızlı yayılmış olabileceği düşünülebilir. Ama Pfizer-BioNTech firması verileri iki hafta inceleyip, aşının etkinliğini ona göre söyleyebileceğini belirtti.

Diğer mutasyonlarda olduğu gibi, bu mutasyonda da grip gibi daha hafif seyretmesi bekleniyor. Ama bunu konuşmak için henüz erken. İlk bilgilere göre, genç hastalarda, daha çok hafif, orta derecede baş, kas ağrısı, halsizlikle ortaya çıkıyor.

Koku ve tat kaybının olmazken, enfekte olanların çoğunun eksik aşılı ya da aşısız oldukları görülüyor. Bunlar ilk gözlemler, değişebilir. Öte yandan salgın devam ediyor ama virüsün bulaş yolu değişmedi. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmeli.

Aşılılar kolay atlatıyor

Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Melih Us:

Güney Afrika’dan gelen veriler sınırlı sayıda. Buna göre aşılılar zaten çok hafif geçiriyorlar, akciğere inse bile yoğun bakıma yatırmıyor. Her mutasyon kötü yönde olmaz. Omikron’u da henüz bilmiyoruz. Güney Afrika’da hızlı yayıldı ama Avrupa’da bilinen Belçikalı birinin Güney Afrika’ya gidip kapması şeklinde açıklandı.

Aşılanma çok önemli. Ancak aşılama konusunda bilimsel verilerle insanları ikna etmek gerekirken, Sağlık Bakanlığı’nın verileri detaylı değil. Bu nedenle aşının önemini halka anlatamıyoruz. Aşılılar ile aşısızlar arasındaki oranları tam vermek gerekiyor.

Enfeksiyon gibi

İlk bilgilere göre, aşılılarda Omikron grip gibi geçiyor. Yani salgın gibi değil de sanki basit enfeksiyon gibi geçiyor. Nasıl ki Delta’da kronik hastalığı olanlarda akciğere inme daha fazla oluyorsa Omikron da da durum bu.

Şu anda aşılama oranımız yeterli değil. Yüzde 80’ler için full aşılamaya başlasak bile iki ay gerekiyor. Ve önümüzde kış var. Bu nedenle insanları tekrar maske ve mesafe konusunda ikna etmemiz lazım. Kısıtlama herkes için olmaz, ama tam aşılı olmayanlar AVM’lere, restoranlara, hatta iş yerlerine girememeli.

Bizim HES kodumuza bakıldığında aşı durumumuz da görülüyor. Risksiz bile yazılsa, aşısızsak içeriye alınmamalıyız. Bu yöntemle yayılımı en az yüzde 50 azaltırız.”

Hürriyet