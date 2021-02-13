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Korona Virüs Bilim Kurulu üyesinden korkutan uyarı
Korona Virüs

Bilim Kurulu üyesinden korkutan uyarı

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, mutasyonlu virüsün Türkiye'deki yayılımına ilişkin "Öyle bir mutantla karşılaştık ki yayılımı Vuhan'dan dünyaya dağılan virüse göre çok hızlı" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 17:16:00 -
Bilim Kurulu üyesinden korkutan uyarı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, mutasyonlu virüsün şu ana kadar Türkiye'de 33 ile yayıldığını söyledi.

Akın, "Öyle bir mutantla karşılaştık ki yayılımı Vuhan'dan dünyaya dağılan virüse göre çok hızlı. 33 ilde biz saptadık ama Türkiye'nin tüm illerinde bunu saptamak için çalışma sürdürülüyor. Yarın bir başka rakamla karşılaşabiliriz. Bu yayılıyor. Çünkü şehirlerarası ulaşımda durma yok. Herkes yine eşe, dosta, akrabaya ziyaretlerini yapıyor. Sosyal amaçlı ziyaretler olduğu için iller arası geçiş oluyor ve çok hızlı bir şekilde yayılacağını görüyoruz. İngiltere örneğini biliyorum; İngiltere'de yaklaşık 5 hafta sonunda saptanan tüm virüslerin yüzde 70'i bu mutant virüs oldu. Yani çok hızlı yaylıyor" diye konuştu.

"Mutant virüs hastalık şiddetinde bir değişiklik yapmıyor"

Akın, mutant virüsün hastalık şiddetinde bir değişiklik yapmadığına dikkat çekerek, "Hastalığın şiddeti değişmiyor; ama yüzde 1 ölüm varsa 100 kişiden 1'ini kaybedebilirsiniz, ama vaka sayısı 100 bin olursa bin kişiyi kaybedersiniz; onun için de ölüm sayısının artmasından, yoğun bakımlara yüklenilmesinden bir parça tedirginiz. Şu an yük taşınıyor. Çünkü vaka sayısı kontrol edilebilir ölçüde; ama kontrol edemediğimiz yeni mutant vakaları artıyor. Bunu kontrol etmek için çaba harcamak lazım. Burada devlete iş düşüyor, yönetimlere iş düşüyor; ama vatandaşa da iş düşüyor. Yani bizlere önerilere katılarak tüm toplumun korona belasından korunmasında yardımcı olması lazım bireylerin" diye konuştu.

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