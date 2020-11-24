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Korona Virüs Bilim Kurulu üyesi Türkiye'de denenen Çin aşısıyla ilgili konuştu
Korona Virüs

Bilim Kurulu üyesi Türkiye'de denenen Çin aşısıyla ilgili konuştu

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü Türkiye'de sağlık çalışanları ve gönüllülere uygulanmaya başlanan Çin aşısıyla ilgili konuştu. Aşının, Almanya'da üretilen aşıyla kıyaslandığını belirten Özlü, bunun bilimsel bir dayanağı olmadığını, Çin'den gelen aşının Türkiye'de uygulandığını ve herhangi bir şekilde yan etkiye rastlanmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 15:28:00 -
Bilim Kurulu üyesi Türkiye'de denenen Çin aşısıyla ilgili konuştu

Son zamanlarda artan koronavirüs vakaları dünya üzerinde tedirginlik yarattı. Firmaların yaptığı aşı çalışmalarından gelen müjdeli haberler insanları umutlandırdı. Türkiye'de de denenen Çin aşısı şimdiye kadar 1700'ü aşkın kişi üzerinde denendi. Çin aşısının 2 doz olarak yapıldığını söyleyen Özlü, "Aşı 10 milyon doz alınacağı için toplamda 5 milyon kişi aşılanacak" ifadelerini kullandı.

"Öncelik risk grupları olacaktır"

Özlü, "Bu beş milyon kim olacak? Bu 5 milyonun kim olacağı konusunda algoritmalar oluşturulacaktır ama öncelik risk grupları olacaktır" dedi.

"İnsanlar Çin aşısı deyince biraz tedirgin oluyor"

Grip aşısının temini konusunda biraz sıkıntı yaşadıklarını da belirten Özlü, "Ancak Covid-19 için daha olumlu konuşabileceğiz. Marka ile ilgili bir şey. Alman aşısı konusunda insanlar biraz daha rahat ancak Çin aşısı deyince biraz daha tedirgin oluyorlar. Her iki aşıyı bilimsel olarak karşılaştıran bir çalışma yok ve biz bu iki aşının bilimsel dosyasını tam olarak okumadık" dedi.

"Herhangi bir yan etki görülmedi"

Özlü açıklamalarının devamında, "Çin'in aşısı bugüne kadar 1700'ü aşkın sağlık çalışanında kullanıldı ve herhangi bir yan etki görülmedi. Amaç toplumun tamamının aşılanması ancak aşının zorunlu olmayacağı kanaatindeyim" şeklinde konuştu.

 

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