Bilim Kurulu Üyesi Turan: Kapanma istemiyorsak tedbirlere dikkat şart!

Prof. Turan, "Hasta sayısı artıkça sağlık sisteminde çok ciddi bir yük başlıyor ve çok sayıda hasta kabul etmek durumunda kalıyoruz. Ölüm oranları da oldukça yüksek. O nedenle bir takım önlemler gerekebilir. Şu an en önemli önlemlerden bir tanesi kış aylarına geliyoruz; kapalı mekanlarda geçirilecek süreler uzayacaktır. Toplu bir takım önlemler almak istemiyoruz ama eğer şiddet bu şekilde devam ederse her türlü önlem gündemimizde olacak. Bu aslında tamamen aşılama ile ilişkili. Aşılanan, 2 dozunu olmuş birey sayısı artıkça önlemler de azaltılabilir. Vaka sayısı artmaya devam ederse her türlü önlemi konuşmaya başlarız. Toplu bir kapanma istemiyorsak bireysel önlemlere dikkat şart” dedi.