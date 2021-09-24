Bilim Kurulu Üyesi Turan: Kapanma istemiyorsak tedbirlere dikkat şart!
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, günlük 30 binlere ulaşan vaka sayısındaki artışın devam etmesi halinde her türlü önlemin konuşulabileceğini söyledi.
Prof. Turan, "Hasta sayısı artıkça sağlık sisteminde çok ciddi bir yük başlıyor ve çok sayıda hasta kabul etmek durumunda kalıyoruz. Ölüm oranları da oldukça yüksek. O nedenle bir takım önlemler gerekebilir. Şu an en önemli önlemlerden bir tanesi kış aylarına geliyoruz; kapalı mekanlarda geçirilecek süreler uzayacaktır. Toplu bir takım önlemler almak istemiyoruz ama eğer şiddet bu şekilde devam ederse her türlü önlem gündemimizde olacak. Bu aslında tamamen aşılama ile ilişkili. Aşılanan, 2 dozunu olmuş birey sayısı artıkça önlemler de azaltılabilir. Vaka sayısı artmaya devam ederse her türlü önlemi konuşmaya başlarız. Toplu bir kapanma istemiyorsak bireysel önlemlere dikkat şart” dedi.