Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den 'koronavirüs ilacı' açıklaması

İngiltere, salgında hastaların hayatını kurtaran ilacın bulunduğunu dünyaya duyurdu. Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma; jenerik kullanımı olan bir steroid ilacının ağır Kovid-19 hastaları arasındaki ölüm oranının azalttığını ortaya koydu. "Dexamethasone" isimli ilacın, hastalığı hafif olarak atlatanlarda işe yaramadığı, dolayısıyla stok yapılmasına gerek olmadığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, söz konusu ilaca dair Twitter hesabından açıklama yaptı.

Özlü'nün açıklamaları şu şekilde:

İngiltere’den bildirilen deksametazon kullanılan ağır Covid 19 hastalarda ölümün 1/3 ile 1/5 oranında düşük olduğuna dair rapor heyecan uyandırdı. Henüz çalışmanın makalesi yayınlanmadı ve ayrıntıları bilmiyoruz.

Deksametazon bir kortizondur. Bilinen eski bir ilaçtır. Özellikle ARDS denilen solunum yetmezliği veya tedaviye dirençli şok tablosu gelişmiş Covid 19 hastalarında kortizon tedavisi ulusal rehberimizde önerilmektedir.

Ancak çalışmada ilaç almayan grupta solunum cihazına bağlanan olgularda %41, sadece oksijen verilenlerde %25 ve solunum desteğine gereksinimi olmayanlarda ise %13 ölüm oranı bildirilmiştir. Bu ölüm oranları diğer pek çok ülkeye göre çok yüksektir.

Yani çalışılan hasta popülasyonu veya bu hastalardaki virüsün genetiği ile ilgili ayrıntıların bilinmesine ihtiyaç vardır. Bu nedenle ilaçla ilgili elde edilen sonucun, tüm Covid hastalarına uyarlanabileceği hususu net değildir.

Örneğin çalışmacılar hafif olgularda ilacın etkili olmadığını zaten belirtiyorlar. Farklı popülasyonlarda ve farklı hasta gruplarında bu ilaçla yapılmış çalışmaların sonuçlarının birlikte değerlendirileceği meta-analizlere ihtiyaç var.

Covid 19’a karşı özel olarak geliştirilmiş, doğrudan virüse karşı etkili yeni ilaçlara ihtiyaç devam ediyor.