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Korona Virüs

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den 65 yaş üstüne müjdeli haber

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, 65 yaş üzeri vatandaşlar için yeni düzenleme yapılabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 11:56:00 -
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den 65 yaş üstüne müjdeli haber

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, ATV canlı yayınında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Koronavirüsün en çok etkilediği 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik sıkı tedbirlerin uygulanması nedeniyle gözü kulağı yeni düzenlemede olan vatandaşlara yönelik konuşan Özlü, kritik bir açıklama yaptı.

Kendilerine 65 yaş üstü vatandaşlardan mesajlar geldiğini ve söz konusu yaş grubunun sokağa çıkma talebi konusunda haklı bulduğunu söyleyen Özlü, yaşlıların büyük çoğunluğunun kurallara uyduğunu söyledi.

Özlü “Rakamların etkisini gördükten sonra 65 yaş ve üstüne olumlu olarak yeni düzenleme gelebilir” dedi.

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